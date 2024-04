Det er den beste formen for energibærer vi har siden den kan brukes til alt; lys, drive maskiner, gi varme osv. Men lys og mange av våre maskiner kan bare bruke strøm og ingen andre energibærere. Derimot kan vi få varme fra mange andre energikilder som jord- og vannvarme, ved og solfangere (drivhuseffekt).

Altså bør strømmen brukes der intet annet kan brukes. Skal vi ha varme, bør den komme fra annet hold. Noe annet vil være sløsing med energikvalitet. Det gjøres i stor grad i dag som f eks oppvarming av bygninger, varmtvann og gressmatta på Molde stadion som bruker strøm.

Myndighetene burde være mye strengere med å tillate strøm til alt mulig. F. eks. når det skal bygges nytt sjukehus og boliger ved gamle Kvam skole bør det være et krav om at det brukes jordeller sjøvarme. Merkelig at politikerne ikke har stilt slike krav for flere tiår tilbake. Kan de for lite om energi? Tyder også på når de snakker om kraft og mener energi.

Hyttestrøm er også sløsing med strøm. Folk er der bare en liten del av i året, og likevel står strømmen på hele tiden for at vannet ikke skal fryse. Fyring for kråka kalles det og burde koste skjorta! Det er fullt mulig å tappe ut vannet ved avreise og fyre opp ved ankomst. Med smart hytte og god teknikk går det bare noen timer før hytta er god og varm igjen.

Masse utelys står gjerne på mens sola skinner. Midt på lyse dagen har jeg ofte sett gatelys på veien ned til Sølsnes fergekai og Tusten alpinanlegg. Bare for å nevne noen.

Prissystemet for strøm er heller ikke med på å begrense strømbruken. Privatfolk får strømstøtte for opptil 5000 kwh pr måned. Slikt inviterer til strømsløsing i stor stil da dette er en strømmengde langt over minimumsbehovet. For privatfolk bør vi ha et toprissystem der den «nødvendige strømmengden» er svært billig og alt over er svært dyrt.

Før vi skriker høyt om strømmangel, må vi bruke mye mindre strøm og smartere enn i dag! Vi har ødelagt nok natur i det en gang så vakre landet vårt.

Miljøpartiet De Grønne Molde Bjørnar S. Pedersen

