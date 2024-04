Runar Paulsen, leder av Senior Høyre i Ålesund og omegn, har en kronikk i Sunnmørsposten som føyer seg inn i en etter hvert lang rekke av ytringer omkring Møreaksen fra egosentriske sunnmøringer. Paulsen (H) hevder det er særinteresser rundt Møreaksen som hindrer enighet om prioritering av prosjekter i rett og logisk rekkefølge i Møre og Romsdal.

Partiene Høyre, Senterpartiet, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet prioriterte Møreaksen under NTP-behandlingen i juni 2021, der hele 82,5 prosent av representantene støttet Møreaksen i Stortinget. Det er Norges nasjonalforsamling, som leder av Senior Høyre i Ålesund og omegn lemfeldig omtaler som «særinteresser». Paulsen (H) trenger å bli realitetsorientert, noen er muligens litt for høy på seg selv til å se klart etter møtet i Pinsekirka i Ålesund, med finansiering fra Sparebanken Møre.

Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) i Ålesund oppsummerte konferansen i et nøtteskall: «Sunnmøre må få sin rettmessige andel av vegpengene.» Til orientering Paulsen – det er særinteresser.

Noen er så velbeslått med frekkhetens nådegave at de ikke blir et snev skamfull hver gang de høylytt krever å alltid stå først i køen når midler tildeles. En rettighet de synes å tro de er født med. Det finnes flere ferdige fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal. Det er på tide med bedre køkultur i vårt fylke når samferdselsmidler fordeles.

Fergefri E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, og er delt i to trinn. Trinn 1 er fjordkryssingen (Molde-Vik), trinn 2 går på sørsiden av Romsdalsfjorden (Vik-Ålesund). Siden trinn 1 tar mye lenger tid å bygge, må det startes mange år før trinn 2 for at hele Møreaksen skal ferdigstilles samtidig. Noen sunnmøringer mener det ikke er bra nok, de vil ha «sin» del først.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sier: «Møreaksen skal bygges. Det slår regjeringen fast. Men prosjektet deles i flere etapper. – Vi ber Statens vegvesen se om rekkefølgen kan endres, slik at tunnel gjennom Molde og veg til Julbøen kan tas først, sammen med Julsundbrua.»

Møreaksen er en del av Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim. Dette er et nasjonalt prosjekt, ikke en lekegrind for sneversynte lokalpolitikere. Som synes å totalt ignorere den økonomiske situasjonen vårt eget fylke nå befinner seg i. Langt mindre forstå de signaler samferdselsministeren nettopp har sendt til oss.

Vestlandsrådet, bestående av vestlandsfylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, ledes av fylkesordfører Anders Riise (H) fra Møre og Romsdal. De har i møte med sine stortingspolitikere nylig fremhevet at Nasjonal transportplan på best mulig måte må reflektere og tjene regionene sine felles interesser. Og pekt på at underfinansiering av fylkesveiene og fergedriften, og Fergefri E39, er viktige saker i NTP som er felles for fylkene på Vestlandet.

Istedenfor å fremstå som en privatpraktiserende politiker bør Paulsen (H) fra tid til annen konferere sitt partis program og partiet nasjonalt og regionalt, framfor å være en fogderipolitiker som forsøker å splitte fylket. Som ønsker å dele fylket med fergebom, stengt for ombordkjøring 85% av tiden hver eneste uke. De store - og virkelige - flaskehalsene i fylket er fergene. Sambandet Molde-Vestnes er fylkets mest trafikkerte, og en av Norges største flaskehalser.

Paulsen (H) viser til viktigheten av god infrastruktur for næringslivet, der bl.a. Lastebileierforbundet var representert på konferansen. Lastebileierne ser ikke på ferger som flaskehalser, de ønsker heller å beholde fergene. Da får deres sjåfører en etterlengtet pause, og denne pausen vil de påtvinge også alle andre reisende. Det er særinteresser. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Hvor vil de som ønsker å beholde fergene flytte fergeleiet ut av Molde sentrum – til Mordalsvågen?

De som ønsker ferge, eller ikke ønsker å kjøre en undersjøisk tunnel, har en oversjøisk omkjøringsmulighet med gratis ferge via Brattvåg. Det er gratis parkering i fergekøene, men ikke kostnadsfritt å vente. Ålesund-Molde langs Møreaksen med en slik omkjøring tar ikke stort lenger tid enn med dagens raskeste rute.

Hvis Paulsen (H) ønsker å ta hensyn til næringslivet så bør han merke seg underskriftskampanjen til fordel for Møreaksen, med oppslutning fra over 100 bedrifter fra hele fylket med mer enn 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning. Han bør heller ikke ignorere NHO i fylket, som gjentatte ganger har bedt om fortgang i byggingen av Møreaksen.

Paulsen (H) hevder at Eksportveikonferansen viste at tiden for de store fjordkrysningsprosjektene er forbi. Han ignorerte tydeligvis meldingen fra sin egen partifelle Helge Orten (H), som tvert imot påpekte at regjeringen fortsatt prioriterer store samferdselsprosjekter, men de ligger ikke i Møre og Romsdal. De ligger på aksen mellom der samferdselsministeren bor og der finansministeren bor. De store samferdselsprosjektene lever i beste velgående, nå som jernbaneprosjekter på Østlandet. Regjeringen selv synes å behandle NTP som en ønskeliste der det å hilse hjem ser ut til å veie tyngst.

De som vil stoppe Møreaksen har ingen alternative planer. De stikker hodet i sanden og vil ikke høre snakk om fylkesfinansiering av fergefrie øyer, flytting av fergeleiet ut fra sentrum av Molde, etc. Bare ignorante journalister lar de få fortsette med det.

Her følger en beskrivelse av Møreaksen i et nøtteskall, som Paulsen (H) bør merke seg: Fergefri E39 Møreaksen gjør to store folkerike øyer i Romsdal fergefri. Møreaksen gir også fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Og Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes. Og Møreaksen gir enorme økonomiske besparelser for fylkeskommunen. Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og fjerner tre fergesamband. Flaskehalser som er totalt stengt mer enn 85% av tiden, likevel med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen, som er gratis og åpen døgnet rundt. Når fergene avløses, blir enorme mengder elektrisk kraft frigitt, en stor miljøgevinst og til nytte for hele samfunnet. Også utenfor Sunnmøre.

Rasmus Rasmussen, Terje Sundsbø.

