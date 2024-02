Det er planer om å plassere ut 630 vindturbiner utenfor Averøy, fordelt på fem enorme turbinvegger. 300 meter høy og 350 meter bred er de planlagte dimensjonene for disse veggene. Plassert helt inntil viktige fiskeområder, med ilandføringskabler på havbunnen inn til Fræna i Hustadvika kommune. Selskapet bak er Wind Catching Systems AS. Vi kan ikke tillate at dette skjer; vi skal ha trygg og god mat fra disse områdene i all framtid. Da kan vi ikke drive med slikt vågespill, midt i matfatet.

Ressursene i havområdene våre er svært viktige, ikke bare for Averøy som kystkommune, men for oss alle. Her høstes det store mengder sunn, ren og god mat, gjennom regulert fiske. Dette kan vi gjøre så lenge bestanden av de ulike artene holder seg på et visst nivå. Mørebankene er gyteplass for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende sild. I tillegg benyttes området som gyteområde for flere andre fiskearter som sei, hyse og torsk.

Økosystemene i havet og havbunnen er sårbare, det vet vi. Forkludrer vi disse økosystemene så vil det kunne ta lang tid før vi igjen kan høste. Giftstoffer og mikroplast fra utslipp og slitasje tas opp og akkumuleres i næringskjeden.

Risikoen for miljøforurensing fra vindturbiner både på land og til havs er kraftig undervurdert. Og nedslagsfeltet for forurensingen er stort. For det er gjerne når det blåser mest, at det går galt. Hydraulikkolje, glykol, smøreoljer og mikroplast spres med vinden over store områder. Og i dette eksemplet er mørebankene like ved. Det er ukjent om turbinbladene i disse turbinene inneholder stoffet Bisfenol A, men det er veldig mye brukt i vindindustrien. Et stoff som skader forplantningsevnen til levende organismer …

Støy og vibrasjoner påvirker livet i havet. Ulike frekvenser er verre enn andre. Hvordan blir det med dette designet? Det vet vi ikke. Kan vi stole på at konsekvensutredninger gir godt nok beslutningsgrunnlag? Har vi råd til å ta sjansen? Nei.

Hvorfor produsere dyr og ustabil strøm? Vindkraft klarer ikke å konkurrere hverken på pris eller stabilitet. Vi har et stort uutnyttet potensial i alle våre vannkraftverk, hvor skattlegging har stått i veien for modernisering og ytelsesforbedringer i mange tiår. Kutter vi ut symbolpolitisk elektrifisering av oljeinstallasjonene, oppgraderer vannkraften og reduserer eksporten av norsk elektrisitet. Da har vi kraft nok, til å la være å ødelegge norsk natur.

Industri- og næringspartiet (INP) vil stoppe utviklingen av vindkraftverk i Norge, både på land, og til havs.

