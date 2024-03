I flere år har mange medlemmer i Molde kommune beklaget seg over et bo- og tjenestetilbud uten tilstrekkelige kvaliteter. Statsforvalteren har også mer enn en gang påpekt at Molde kommune ikke følger lovgivningen på området, og heller ikke kravene til forsvarlig saksbehandling, i utformingen av tjenestene til sine innbyggere med utviklingshemming.

NFU Molde og omegn lokallag vil minne Molde kommune om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, punkt 3 som sier:

«I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.»

En slik brukermedvirkning vil være nyttig for kommunen. Våre medlemmer har både egne og andres erfaringer med hvilke forhold som fungerer og hvilke forhold i Molde kommunes bo- og tjenestetilbud som ikke fungerer like godt. NFU kan være en god premiss- og informasjonsleverandør. Vi har også erfaring fra andre byer og kommuner som kan være nyttig i Molde kommunes arbeid.

Molde kommunes brukerinvolvering bør starte med forprosjekt og vedvare til evaluering av iverksatte tiltak er gjennomført.

I arbeidet med å etablere et godt bo- og tjenestetilbud også for Molde kommunes innbyggere med utviklingshemning, bør en i tillegg til lovverket og budsjettmessige forhold, også vektlegge CRPD som Norge har forpliktet seg å følge. Hurdalsplattformen slår fast at konvensjonen skal gjøres til norsk lov og det er derfor nødvendig at konvensjonen og konvensjonens krav til norske kommuners tjenestetilbud, vektlegges i arbeidet.

Årsmøtet i NFU Molde og omegn, ber Molde kommune snarest legge forholdene vel til rette for et godt og konstruktivt samarbeid med NFU for å sikre at alle kommunens innbyggere med utviklingshemming får et godt bo- og tjenestetilbud.

