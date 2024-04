Hun skriver blant annet følgende: «I ettertid kunne vi lese i Romsdals Budstikke at enda en fra Arbeiderpartiet karakteriserer innbyggerne i kommunen, les: grendeutvalgene.» og videre «Nå håper vi at vi framtiden slipper å lese om … supperåd, meningsløst demokrati …»

Jeg antar at Langnes her henviser til mitt innlegg i kommunestyret der vi diskuterte om vi fortsatt skulle ha 13 grendeutvalg som hver har fem medlemmer. Dette er altså i tillegg til den politiske organiseringen vi har med et kommunestyre på 33 medlemmer, formannskap, tre hovedutvalg og et kontrollutvalg.

Vi i Arbeiderpartiet har stor respekt for alle mennesker som tar del i demokratiet i Hustadvika, uavhengig av hvilken rolle de bekler. Dette gjelder selvsagt også alle de valgte medlemmene i dagens 13 grendeutvalg. Vi synes det derfor er trist at Langnes dikter opp påstander om Arbeiderpartiet. Langnes kommer med udokumenterbare påstander om hva vi mener om våre engasjerte innbyggere som ikke har rot i virkeligheten. Er det en verdig debattform mot en meningsmotstander?

Arbeiderpartiets ønsker å avvikle de 13 grendeutvalgene. Dette er det flere grunner til.

· Grendeutvalgene har ikke fungert som et rådgivende organ de siste fire årene.

· Vi mener at en mer bevisst strategi for innbyggerinvolvering vil fungere bedre. Kommunen må i større grad lytte til kommunens allerede velfungerende grendelag/velforeninger samt andre organisasjoner i kommunen.

· Våre dyktige ansatte i Hustadvika kommune vil måtte bruke betydelige ressurser, i all hovedsak mye tid, for å få grendeutvalgene til å fungere. Vi i Arbeiderpartiet mener at dette vil føre til et unødvendig stort byråkrati.

· Vi mener at kommuneadministrasjonen istedenfor må prioritere og bruke tid på å ta tak i det store utfordringene vi har i kommunen innenfor oppvekst og helse. Politikk handler om å prioritere.

Jarle Ugelstad Klavenes

Gruppeleder i Hustadvika Arbeiderparti

