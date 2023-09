Forskningskommunikasjon og involverende barneteater

I involverende barneteater om sorg åpner barns lek, spørsmål og kommentarer for at jeg som forsker får bruke forskningsbasert kunnskap om sorg i dialog med barn. Dialogen med barna bidrar til at teaterstykket som til slutt skal vises fram for publikum, blir mer relevant enn det ville blitt uten barnas involvering.