Fra saksopplysningene: «For å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i prosjektet gjennomføres to likelydende informasjonsmøter. Den 15. april 2024 gjennomføres informasjonsmøte for de to hovedutvalgene for helse og omsorg i Kristiansund og i Molde kommuner. Den 18. april gjennomføres tilsvarende møte for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra de to kommunene». Hovedutvalget har det politiske ansvaret for sektoren. Det er ikke medvirkning. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal medvirke, men det er ikke brukermedvirkning. Fordi kommunens tre råd velges av kommunestyret og ikke av brukere. Det legges heller ikke denne gangen opp til å følge lovkrav om brukermedvirkning. Bred, åpen og tilgjengelig; men bare for de få.

Helse og omsorg har så langt benyttet konsulenter på rekke og rad. Mens kostnader og budsjettsprekker bare har vokst gjennom de to siste kommunestyreperiodene. Kvaliteten er redusert, og kostnadene har gått opp. Og brukere har vært holdt på god avstand gjennom alle år.

Rune Devold AS i 2017/2018. Rapporten anbefalte samordning, og større samlokaliserte boliger for å oppnå «stordriftsfordeler». Rundt 80 tjenestetilbud ble endret og 30 årsverk forsvant. Rapporten forklarte også at en større andel ansatte med lavere ansiennitet og at ansatte med lavere kompetanse, kostet mindre. På det siste punktet fikk konsulenten ikke medhold. Noen visste at det ikke var særlig noen smart anbefaling. Brukermedvirkning var det dessverre ikke tid til, opplyste kommunalsjefen da innsparingsforslaget ble behandlet i hovedutvalg og senere i kommunestyret.

Price Waterhouse Coopers fortalte også at det var penger å spare innenfor helse og omsorg i sin rapport som kom i fjor. Den konsulenten la også fram sin rapport uten å snakke med brukere av kommunale helse og omsorgstjenester. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne måtte selv be om å få møte konsulentene. Det var ikke del av kommuneledelsens plan. PWC konkluderte med at innenfor bo- og habiliteringstjenester var det ikke rom for nye innsparinger slik tilbudene var organisert. Det rådet valgte hovedutvalget å se bort fra da 2024 budsjettet ble til. Brukermedvirkning var helt fraværende også denne gangen.

Så er det minst to andre konsulentselskaper som i løpet av de siste årene har fortalt at helse og omsorg bruker for mye penger. Ikke hvorfor, bare at COSTRA-tallene viser at andre «sammenlignbare» kommuner brukte mindre. Så vidt jeg kjenner til har ingen av konsulentene snakket med brukere eller organisasjoner som representerer pasienter og brukere. Som daværende leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bad jeg om at rådet skulle få møte konsulentene. Dere får rapporten når den er ferdig, ble jeg fortalt. Åpne og inkluderende prosesser var det ikke.

Nå skal Helseinnovasjonssenteret AS i Kristiansund ha prosjektledelsen for et nytt langvarig innsparingsprosjekt. Selvsagt uten brukermedvirkning. Hvor lenge har kommunen råd til flere konsulenter og nye innsparingstiltak. Så langt har det gitt tjenester med dårligere kvalitet til en høyere pris.

Til Bodø for å lære. Etter prosjektbeskrivelsen skal Bodø være referansekommune inn mot prosjektet. En kommune der Sivilombudet sist var på besøk i april 2022.

Der besøkte ombudet seks brukere med omfattende behov for tjenester. Hentet fra rapporten: «Sivilombudet besøkte to bofellesskap der beboerne hadde svært ulikt funksjonsnivå, og bodde i små leilighetene med få fellesarealer og begrenset mulighet til å være utendørs. Disse forholdene bidro til økt uro og utrygghet, og økt risiko for tvangsbruk. Under besøket kom det fram at vanskelige boforhold og bemanningsutfordringer ga økt risiko for tvang, sier sivilombud Hanne Harlem».

For en av brukerne oppsummerer Sivilombudet situasjonen slik: «En av personene vi besøkte bodde alene, nær en personalbase for ansatte. Beboeren hadde behov for omfattende oppfølging, med mange alvorlige episoder og et omfattende tvangsvedtak. Beboeren var i praksis innelåst hele døgnet, uten annen mulighet for fri utgang fra leiligheten enn et lukket uteområde. Denne formen for frihetsberøvelse gir helse- og omsorgstjenesteloven ikke adgang til. Selv om avdelingen hadde redusert det tidligere høye omfanget av alvorlige hendelser, levde beboeren fortsatt med ulovlig innlåsing, i en liten leilighet, med et uegnet uteområde og få aktiviteter. Innlåsingen fremsto som et ulovlig inngrep i beboerens rett til frihet. Vi fant også lav kunnskap om tvangslovgivningen, for lite trening på teknikker for skånsom maktbruk, og svakheter i dokumentasjonen av tvang. Samlet bidro disse forholdene til en høy risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling av beboeren».

Det må antas at både Helseinnovasjonssenteret AS og ledelsen for helse og omsorg i Molde kommune kjenner til rapporter fra Sivilombudet. Er det dette som skal være målsettingen for Molde kommune i jakten på bærekraftige tilbud? Det er vel det «referansekommune» betyr? Jeg kan love kommunalsjefen i Molde at Bodø kommune sitt tilbud til kommunens innbyggere med omfattende hjelpebehov, i tillegg til å være kvalitetsmessig dårlig, ikke er billig. Og ulovlig.

For å omskrive litt av et tidligere leserinnlegg i RB. Selvsagt skal vi ikke ha brukermedvirkning. Det trenger vi ikke. Det er verken lovbestemt, ønskelig, smart eller nødvendig.

