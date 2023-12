Dagens problemstilling er ikke det å skaffe seg nok mat, men å sørge for at en ikke tar inn for mye og får problem av den grunn.

I de gode gamle dager, som for mitt vedkommende var omkring 1950 var levestandarden slik at det opplevdes som en forsmak på jula når vi fikk postpakke fra Hardanger, fra slektninger som hadde frukttrær og som sendte oss julepakke med Gravenstein, som luktet epler.

Når far i tillegg kjøpte 5 kilo appelsiner til jul var det noe ekstra som en ikke hadde råd til ellers i året. Den gang fortalte en gammel slektning at julaften når klokka var 17 og jula ringte inn gikk folk ut på trappa og lyttet etter kirkeklokkene fra Kornstad kirke på andre siden av fjorden. Var en så heldig at vindtrekken bar ut fjorden kunne en høre klokkeklangen og da var det JUL.

Fra min avistid kan jeg huske at handelsnæringens juleannonser var en av våre viktigste inntektskilder. Derfor var det viktig på en tidlig tidspunkt å planlegge slik at denne inntektsposten kunne øke fra år til år. Det er vel denne utviklingen som gjenspeiles i prognosene fra handelsnæringen for forventningene til årets julehandel.

Denne tidsdreiningen har resultert i at det er mer jul før jul, enn i det som var tradisjonell julefeiring etter at jula startet på julaften. Det var da det skjedde og som en i fortsettelsen feiret så lenge en hadde juletreet i stua. Nå har vi fått en kultur der juletreet står lenger i stua før jul enn etter julaften. Bestefar fortalte at i hans oppvekst var 13. dag jul Hellige tre kongers aften nesten like stor høytidsdag som selveste julaften og markerte på en måte at jula var over.

I vår tid har julebordene også fra november overtatt det som en i gode gamle dager opplevde som juleselskap. Dette har smittet over slik at mange finner det mest praktisk også å få unna familieselskapene ”før jula setter inn”. Alt skal jo være unnagjort og ferdig til JUL også julefeiringen.

Spørsmålet blir derfor hva skal vi gjøre når vi er ferdig med alt. Da skal vi feire jul sammen med våre. Jula er familiens fest og årets største høytid for de fleste av oss. Karsten Isachsen har lært meg at den viktigste tiden er den en bruker sammen med barn. Der har vel de fleste av oss fedre kommet i den situasjon at den tiden kommer ikke tilbake, men vi får prøve å ta igjen noe av det tapte, som besteforeldre. Utfordringen kan kanskje bli noe så enkelt som å gå rundt juletreet, synge de kjente julesangene før en når høydepunktet med åpning av julegavene.

Vi prøvde noe nytt i fjor, som det ikke er planlagt om vi skal gjenta i år. Jeg spør hvert år min kone hva hun ønsker seg til jul og for å gjøre det lettere for henne kommer også jeg med mitt ønske. I fjor snudde vi på flisa. Hun skulle selv kjøpe det hun ønsket seg og jeg skulle gjøre det samme.

Pakkene ble som vanlig lagt under juletreet med lapper fra og til. Forskjellen var bare at spenningen var flyttet slik at vi på julaften fikk avslørt hva den andre ønsket seg, uten at giveren visste hva presangen var. Ole Paus har sagt,” at vi har alt og det er alt vi har”. Stilt overfor en slik utfordring er det ikke alltid like lett å være kreativ og finne morsomme og nyttige julegaver. Jeg misunner de som har fått, eller er født med slike evner. De har nemlig et fortrinn når det gjelder å skape glede ved å gi gaver under juletreet.

Fra min egen barndom kan jeg huske at det var ikke så lett å få til gang rundt juletreet senere i romjula når det ikke var pakker som fristet under juletreet. Det var heller ikke så lett å bevare spenningen på topp når den siste julegaven var åpnet. Da var det på en måte slutt på jula eller det som barnesinnet opplevde som det viktigste innholdet i julefeiringen.

Det skulle gå mer enn 50 år før jeg fant svaret i form av et visdomsord på en Braathen-serviett på en hjemtur fra Oslo. Visdomsordet var et sitat av den greske filosof Demokrites som har sagt:” Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har”!

«For oss som har alt» blir utfordringen derfor å kunne glede seg over dette i stedet for å sørge over hva en mangler. Det hadde vært verre om vi manglet julen. Vi har JULEN og kan glede oss over hva vi har.” Å JUL med din glede,” og legg gjerne til,” og barnlige lyst vi hilser deg alle velkommen! Årets julegave kan være den nye og nydelige piano- innspillingen av julemelodien til «Du grønne glitrende tre» som jeg håper mange med meg har frydet seg over og gjerne hører igjen mange ganger i Jula! God tur rundt juletreet!

