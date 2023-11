Gi rom for livsmeistring og sjølvstendigheit – bevar nærskulane!

Skulebruksplan 2023-2030 for Molde kommune er ute på høyring, og fleire små skular er foreslått nedlagt. Når politikarane no skal i gang med viktige diskusjonar knytt til skulane i kommunen, så er det viktig å hugse på at skulestrukturen også har betydning for korleis ein klarer å oppfylle måla i læreplanen.