MINNEORD:

Romsdalsaksen AS har mistet et solid styremedlem med at Jon Ingar Eik døde uventet. Uka før var vi sammen på et av våre mange styremøter, og han var like munter som alltid.

Hans engasjement, pågangsmot og hans litt godmodige måte å skrive innlegg på vil bli sårt savnet. Jon Ingar sin årelange og uredde kamp mot «Goliat» står det stor respekt av.

Jon Ingar hadde solid forståelse for veibygging og hvilke parametere som er viktig for AS Norge – enten det gjelder effektivitet, økonomi eller miljø. Han sa klart ifra til omverdenen når han opplevde urettferdighet eller at noen misbrukte sin makt.

Vi kjente Jon Ingar mest gjennom sin utrettelige kamp for gode vegløsninger over Romsdalsfjorden, men lærte han å kjenne på andre områder også. En omvisning med egen båt rundt Veøya og flott beretning om Veøya sin historie var en høydare.

Vi vil ære hans arv ved å fortsette det viktige arbeidet han var med å starte. Hans engasjement, pågangsmot og rettferdighetssans er gode rettesnorer videre fremover.

Vi vil savne deg, Jon Ingar.