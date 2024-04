Det rettes med dette en stor takk til de folkevalgte/ordfører Trygve Grydeland og Planor Bolig AS/daglig leder Bernt Ove Vågsæter for deres løsningsbaserte tilnærming for å redde Retiroskogen! Dette viser også at planprosessene i kommunen fungerer etter sin hensikt, når de folkevalgte hensyntar innsigelser og innspill. Takker også alle som har drevet påvirkning, spesielt Naturvernforbundet, Retiroparkens venner og politikere.

Det ville ha vært helt utenkelig å bygge boliger i Retiroskogen, og derfor er tomten uten verdi for Planor. Saneringskostnaden for de utrangerte byggene i Fabrikkveien overstiger trolig tomteverdien, og derved er tomten uten verdi for Molde kommune. Makebyttet er et «columbi egg» for Planor og Molde kommune, men ikke minst byens innbyggere.

Frank Westad Foto: Katharina Hovde

Den beste måten å håndtere Retiroskogen/parken i det videre er at eier, Molde kommune, etablerer en stiftelse. I styret kan ordfører og medlemmer i Retiroparkens venner sitte. Formålet med stiftelsen (Retiroparken) vil være å drifte, ivareta, gjenskape og utvikle Retiroparken/skogen til allmennhetens beste. Kommunen kan sette av 500.000 i startkapital, og kanskje gi et mindre tilskudd årlig. Det kan leies inn ressurs for å administrere stiftelsen, og til å søke departementer, næringslivet, bankstiftelser, fond, privat personer og velgjørere om årlige økonomiske bidrag. Mye av aktiviteten kan være dugnadsbasert.

