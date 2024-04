Utdanningsforbundet ser med glede på at det er tverrpolitisk vilje til å skjerme de videregående skolene for ytterligere kutt i den økonomiske krisen fylkeskommunen står i. Dette er da også helt nødvendig for å sikre et forsvarlig opplæringstilbud i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunedirektøren har i sin innstilling til hovedutvalgene tatt til seg tydelige signaler fra en rekke politikere om å skjerme videregående opplæring for kutt når fylkestinget skal behandle budsjettjusteringen i slutten av april. Dette er prisverdig – og helt på sin plass: VGO har allerede i en årrekke blitt nedprioritert. I 2019 ble 47 prosent av driftsmidlene tildelt videregående, en andel som gradvis har blitt redusert til 34 prosent. I en slik situasjon er det naturlig nok utfordrende å dekke inn merforbruket som mange skoler fikk i 2023. Videre ligger det dessverre an til betydelig overtallighet i VGO grunnet nedlagte fagtilbud i etterkant av søkertallene offentliggjort i mars.

Til høsten skal ny opplæringslov iverksettes, og især vil fullføringsretten være utfordrende for fylkeskommunene. De må være forberedt til å gi et tilbud til en stor og mangfoldig gruppe elever, som tidligere ikke har hatt rett til skoleplass. Behovet for økt bemanning vil dessuten forsterkes fordi skolene nå pålegges å ha vikar tilgjengelig ved lærers fravær.

Den viktigste saken å ta tak i for alle innen utdanningsfeltet er å reversere antallet mobbesaker i skolen. Tall fra Elevundersøkelsen viser at mobbing er et økende problem i videregående, også i Møre og Romsdal. Kampen mot mobbing kan ikke reduseres til et spørsmål om økonomiske rammer, men dårligere bemanning vil helt klart vanskeliggjøre dette arbeidet.

I denne situasjonen er det altså avgjørende at vi har ansvarlige politikere som vet å sette foten ned, og si: Nok er nok – vi kan ikke bidra til å ytterligere svekke vilkårene for å gi elevene her i fylket et godt opplæringstilbud. Når saken skal opp til behandling 9. april er vi derfor rimelig trygge på at fylkesutvalget tar den riktige beslutningen – til beste for ledere, lærere, og elever i Møre og Romsdal.

