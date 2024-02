Jeg kjenner ikke deres "økonomiske regnstykke" for en slik avgjørelse. De viser til at andre aviser i landet har gjort dette. Det kan ikke være et utgangspunkt for at de skal gjøre det samme. Jeg antar at avisens abonnementer ikke er ungdom, men mennesker som setter pris på å ha papiravisen hver morgen. Hvorfor har de ikke gjort undersøkelser hos sine abonnenter om denne løsningen. Kanskje vi ville være villige til å betale ekstra for å beholde mandagsutgaven?

Jeg forstår at vi går mot et mer digitalt samfunn på mange områder, men det er et alternativ å vurdere ikke å gjøre det i denne sammenheng. RB går med overskudd og tjener penger, men jeg skjønner at man i denne sammenheng ser fremover. Kanskje de kunne valgt å ikke følge etter andre aviser, men være et godt eksempel på å stå imot denne utviklinger. Jeg setter stor pris på papirutgaven hver morgen. Sånne som meg er " en utgående rase" og blir nok ikke tatt med i betraktning ved slike omlegginger, dessverre. Jeg håper ikke at tirsdagsutgaven blir "en sportsavis for helgens aktiviteter" og med 4 siders annonser for dagligvarehandelen sammen med "annonseaviser" som ekstra innlegg. Hilsen en pensjonist som bare reflekterer over utviklingen som jeg ikke alltid er like positiv til, men skjønner at verden går videre.

Jens Nagell

