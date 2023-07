Vi må skape fremtidens arbeidsplasser på Aukra: Et kall til gründerspirer!

Nå er tiden inne for oss erfarne eldre å gjøre mer enn bare å heie på dere med ønsker og tanker om å starte opp noe nytt. Vi må aktivt bidra til å gi dere tilgang, kapital og deling av erfaringer, slik at dere kan skape nye arbeidsplasser her i Aukra.