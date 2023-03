Gode politiske prioriteringer kan begrense ungdomskriminalitet

Fredag 17. februar gjennomførte politiet en knivaksjon på Trafikkterminalen i Molde. Bakgrunnen for aksjonen var at politiet har sett en stor økning i antall knivhendelser, og at de skal ha fått informasjon fra kilder om at ungdom langt ned i tenårene bærer kniv.