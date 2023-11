En kvinne baker boller med barnebarnet sitt. En ung voksen er på kunstutstilling med kjæresten sin. En bibliotekar veileder to skoleelever og låner ut bøker. Ingenting er spesielt med disse situasjonene. Heller ikke når jeg legger til at de omtalte personene er funksjonshemmede, er det noe spesielt.

Likevel har vi valgt å stille ut bilder av voksne funksjonshemmede i disse situasjonene i en fotoutstilling blant annet på Molde bibliotek og på vår egen nettside denne uka, og det gjør vi nettopp for å vise hvor vanlige vi funksjonshemmede er.

I desember skal for eksempel jeg på julebord på jobben, lage julemat sammen med mannen min og forsøke å få kjøpt noe som står på barnebarnas ønskeliste. Jeg skal ha en helt vanlig førjulstid, og det skal også andre funksjonshemmede – hvis de får muligheten.

3. desember er FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter. For Norges Handikapforbund er det en anledning til å minne om at vi funksjonshemmede må få muligheten til å leve selvstendig og delta i samfunnet, på lik linje med andre.

Det innebærer blant annet at samfunnet må fjerne de fysiske barrierene som hindrer oss i å komme frem der vi vil, og vi må få den assistansen mange av oss trenger for å leve selvstendig. I tillegg må vi styrke de støtteordningene som skal hindre at tilværelsen som funksjonshemmet blir dyrere enn en tilværelse uten funksjonsnedsettelser.

Slik kommer vi nærmere målet om deltakelse for alle.

