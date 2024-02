«Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant»

Bjørnstjerne Bjørnson

Ser av overskrifta i avisa Driva og leserinnlegg i RB/Driva at min gode venn Bjørn Ølander mener at Høyre bruker utilbørlig makt etter at et samlet Formannskap foreslår Rolf Jonas Hurlen til leder i Kommunedelsutvalget i Nesset de neste fire årene.

Du mener tydeligvis at Rolf Jonas er så inhabil at han ikke en gang er valgbar.

Kommuneadvokaten sier at Rolf Jonas så absolutt er valgbar.

Jeg sa det i fjor i kommunestyret og kan gjerne gjenta det en gang til:

Vi er på ville veier når inhabilitet blir brukt politisk for å få gjennom egne synspunkt.

Veldig på ville veier.

At Rolf Jonas som har vært ordfører i Nesset i 12 år ikke skal kunne være leder i Kommunedelsutvalget er for meg komplett uforståelig.

Men Bjørn:

Du vart smigret og positivt overrasket når Høyre foreslo og fikk deg valgt som styremedlem i Stiftelsen Bjørnsonfestivalen den 23.november i fjor.

Moralen må her bli at utilbørlig makt er god å ha når det gavner en selv.

