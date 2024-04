Med kroppsspråk, øyekontakt og stemmebruk - uttrykker hun at akkurat du har hennes fulle fokus, akkurat nå, og at hun ønsker å høre på deg og hjelpe deg.

Enten er hun en jækla god skuespiller, eller så er hun genuint interessert (uten å vite noe om hennes skuespiller-skills, så tipper jeg på det siste). Hun har jobbet seg gjennom, lag for lag - det har tatt tid - men hun er nå i ferd med å komme helt inn. Hun har stilt spørsmålene som var nødvendig -og til tider harde å få - men hun har pirket litt, gravd litt, sådd noen frø - som med tiden har blomstret til viktige tanker, valg og avgjørelser. Som må til for å bryte ut av gamle mønstre - og skape livet slik man ønsker videre.

Sakte, men sikkert - og med god omsorg, har hun hjulpet meg å senke garden - og vet du hva? Det føles nå trygt og ikke skummelt, slik jeg hadde fryktet. Men det skyldes nettopp måten hun har møtt meg på -og måten hun gir rom for mine tanker og følelser og gir dem verdi.

Mitt store ønske er at fastlegene skal få tid til å møte pasientene helhetlig. At de skal ha tid til å stille spørsmålet "Hvordan går det?" - OG ha tid til svaret... For nettopp det har jeg følt med min fastlege - at hun har ønsket- og tatt seg tid, til svaret. Ved at hun har vist at hun har et hjerte, har jeg klart å åpne mitt.

Tusen takk til fastlegen med den trillende latteren. Håper du har rom til å puste selv også. Fastleger er bare mennesker de også, har jeg hørt.

