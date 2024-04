Dersom EUs reviderte fornybardirektiv blir vedtatt i Norge, vil konsekvensene kunne bli svært omfattende og inngripende med massiv utbygging av «fornybar» energi. Blant annet vil det medføre at flere av plan- og bygningslovens prosesser og tidsfrister vil bli overstyrt. Norske kommuner vil tape kontroll over utbygginga av energi slik at selvråderetten blir ytterligere uthult.

Vi vil stå tilbake med at vesentlige natur- og friluftsområder raseres av kraftutbygging. Ett av direktivets mest alvorlige anordninger, er at fornybarprosjekter skal defineres som å være av betydelig samfunnsmessig interesse. En slik definisjon vil kunne gi fritt leide for systematisk bruk av statlig plan for aksept av eksempelvis vindkraftindustri.

Fornybardirektivet legger opp til hasteprosesser med svært korte tidsfrister. Om myndighetene ikke lykkes med å overholde gitte frister, åpnes det for automatisk godkjenning av prosjekter. En rekke uklare artikler åpner for at vindkraftutbyggere kan utnytte dette til sin egen fordel. Resultatet blir nødvendigvis at innbyggernes rett til deltagelse og innflytelse i konsesjonsprosessene begrenses eller ekskluderes av EU.

Slik vil døren kunne åpnes for miljøkriminalitet og menneskerettsbrudd av den kategori vi har opplevd på Fosen. Fornybardirektivet er designet med henblikk på europeiske slettelandskap der vindkraftindustri gjør mindre varig skade på geologien enn i norske naturlandskap som er dominert av fjell, daler og hei. Å innføre et slikt direktiv vil for Norges del være både uegnet, meningsløst og skadelig. Det er ikke i landets interesse ytterligere å bidra til å øke hastigheten på forbruksspiralen som trigger den globale oppvarmingen.

Rødt Molde ser på Fornybardirektivet som et angrep både på naturen og på rettsstaten Norge, et angrep som også rammer landets innbyggere. Vi stiller oss negative til at vindkraftindustrien profitt prioriteres foran vanlige folks behov.

EU har et ubegrenset behov for kraft, men det gir ingen mening i at det lille vi har tilbake av norsk natur skal raseres for å dekke Europas energihunger etter kraft.

Rødt Molde sier tydelig nei til å vedta Fornybardirektivet i Norge eller i EØS-lovverket. Vi er like tydelige på at direktivet ikke skal innføres gradvis i våre lover og regler, verken i offentligheten eller anrettet på annet vis.

Sonja Holen, Rødt Molde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal