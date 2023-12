Det som skulle bli en felles journalløsning for kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge og pilotere visjonen “en innbygger, en journal” på vegne av hele Helse-Norge trenger kanskje ikke en veldig detaljert introduksjon, men det er nødvendig å gi en oppsummering av situasjonen.

Helseplattformen skulle koste 3,7 milliarder. Foreløpige anslag sier nå 6,4 milliarder (Aftenposten 9.9.23). 39 fastlegekontorer i Trondheim og Malvik - de fastlegene som er nærmest dagens bruk på St. Olavs hospital - har allerede erklært at de kategorisk utelukker å ta i bruk systemet - nå og i fremtiden (Adressa 20.10.23). Kanskje er det like greit, siden den ferdige fastlegeløsningen kommer først i september 2025, og Helseplattformen og den amerikanske leverandøren Epic krangler nå om hvem som skal betale (Aftenposten 6.11.23).

I Stjørdal, Trøndelags nest største kommune, peker administrasjonen på dårlig brukervennlighet, økte kostnader, fare for pasientsikkerheten, manglende fastlegedeltakelse og utdatert teknologi. Kommunedirektøren der tilrår at kommunen sier opp sin opsjon i Helseplattformen og ser etter andre løsninger (Adressa 10.11.23). På St. Olavs hospital forårsaker Helseplattformen merkostnader i størrelsesorden 15-25 millioner i måneden i overskuelig fremtid, hvilket går ut over andre investeringer (Adressa 24.05.23). Nesten 90 % av legene på St. Olavs mener Helseplattformen truer pasientsikkerheten, og bare 7 % tror systemet kan bli et godt arbeidsverktøy på sikt (Adressa 27.9.23). Ti klinikker melder om rødt nivå for pasientsikkerheten, og sykehuset blir nødt til å be om mer midler fra Helse Midt-Norge for å dekke opp underskuddet som skyldes Helseplattformen (NRK 19.10.23).

I Trondheim kommune har de brukt Helseplattformen i ett og et halvt år, og sier blant annet at (Adressa 12.10.23):

“Vi jobber ikke med Helseplattformen. Vi jobber på tross av den.”

“Vi ser ingen gevinst av Helseplattformen i dag. Jeg tror bare at vi ikke skriker høyt nok om utfordringene i kommunen.”

“Etter at St. Olav kom på, opplever vi at vi står veldig i skyggen. De får all tid og ressurser, og prioriteres foran oss.”

I starten av august hadde Helseplattformen AS 2200 åpne supportsaker, og Helseplattformens direktør skrev til sitt styre at “Den totale oppgavemengden til Helseplattformen AS slik den er i dag, er ikke gjennomførbar”. (Adressa 14.9.23)

Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, ble spurt 16.11.23 om utrulling i Helse Møre og Romsdal, og sa: “Slik løsningen er i dag, så mener jeg det er åpenbart at man ikke kan implementere løsningen på andre sykehus.”

Dette er et bilde som stemmer bra med det tillitsvalgt Vivi Bakkeheim fra St. Olavs hospital sier: “- Enten prioriterer man å sette inn ressurser for å få dette systemet bedre og trygt, eller så prioriterer man videre utrulling. Det er ikke kapasitet til begge deler.” (Adressa 27.9.23). Leger i Helse Møre og Romsdal kunne ikke vært mer tydelige i Romsdal Budstikke 26.11.23 når de skriver: “Vi presiserer igjen at vi mener en videre utrulling av Helseplattformen er uforsvarlig og en stor trussel for pasientsikkerheten.”

Er det noen steder Helseplattformen fungerer greit? Ja. Det fins noen eksempler fra spesialisthelsetjenesten, og noen kommuner (riktignok i hovedsak fra toppleder-nivå) uttrykker at de er fornøyd. Men vi kan ikke lukke øynene for erfaringene fra St. Olavs og erfaringene fra Trondheim kommune. Og vi kan ikke holde oss for ørene når tillitsvalgte nærmest trygler på sine knær om å sette videre utrulling på pause.

Nå som vår kommune nettopp har tatt i bruk Helseplattformen er vi også, som Trondheim kommune har vært det, avhengig av god bistand fra Helseplattformen for at vår helse- og omsorgssektor skal fungere godt. Gitt alle erfaringer så langt er det liten grunn til å tro at Helseplattformen AS vil være i stand til å yte denne bistanden i en situasjon der Helse Møre og Romsdal tar i bruk løsningen i april 2024.

I tillegg er en best mulig spesialisthelsetjeneste, med ansatte som har en fornuftig arbeidsbelastning og gode arbeidsverktøy, et opplagt mål for oss som vertskommune for Molde sykehus og øvrig virksomhet som helseforetaket har i kommunen.

Nå ser vi et tydelig bilde av at brukerne av Helseplattformen - fremtidige og nåværende, øverste leder for St Olavs hospital og mange fler uttrykker voldsom skepsis til videre utrulling. Både grunnet problemer med løsningen i seg selv og mangel på kapasitet i Helseplattformen AS til å støtte flere brukere.

Samtidig presser Helse Midt-Norge på for videre utrulling.

Helseplattformen har, som kjent, en noe spesiell selskapsstruktur til en IT-løsning å være. Molde kommune er både kunde og fjerde største eier. Det gjør det enda mer naturlig at vi tar standpunkt og gjør det vi kan for å sikre god og effektiv drift, både i spesialisthelsetjenesten og i vår kommunale helse- og omsorgssektor. Og det innebærer å ta inn over oss virkelighetsbeskrivelsen til både de som faktisk bruker dette systemet og de som skal leve med det fra april 2024, og be Helse Møre og Romsdal utsette utrullingen av Helseplattformen.

Forslag til vedtak

● Molde kommune, som deleier i Helseplattformen og bruker av systemet, ber Helse Møre og Romsdal utsette innføringen av Helseplattformen til et senere tidspunkt.

Siden Helse Møre og Romsdal har fremskyndet sitt styremøte fra 20. desember til 7. desember vil de trolig ha fattet et vedtak før denne interpellasjonen er behandlet. Skulle helseforetaket ha besluttet innføring må kommunestyrets vedtak anses som et ønske om reversering av den beslutningen.

