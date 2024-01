Behovet for flere menn i barnehage og grunnskole.

Samfunnet står ovenfor store utfordringer i møte med ungdommer og barn sin psykiske helse. Tallene på barn og unge med ADHD, konsentrasjonsproblemer, angst og depresjon er i stor grad økende. ADHD har nærmest vokst eksponentielt de siste årene der gutter er tyngst berørt. Dette er en utvikling som KrF mener er viktig å adressere. Vi må ikke bare finne symptomet, men faktisk komme til bunns i faktiske triggerpunkt. Det er viktig at staten jobber aktivt for å rette opp i det som fremprovoserer problemene, fremfor å bare dempe det gjennom medisinering.

Blant de bekymringsfulle indikatorene er økende utfordringer knyttet til atferdsmønstre, spesielt hos gutter. Mangel på adekvate rollemodeller kan trolig føre til mangelfull utvikling av selvregulering, spesielt når det kommer til håndtering av aggresjon. Kan denne utviklingen bunne i mangelen på mannlige rollemodeller? Hvor viktig er tilstedeværelse av voksne menn som kan veilede, støtte og inspirere gutter til å håndtere følelser og utfordringer på en konstruktiv måte?

Konseptet om fedre som arbeider mye, og er lite tilgjengelig fysisk og eller emosjonelt, er heller ikke ukjent. Forskning viser at tilstedeværelsen av en positiv, mannlig rollemodell kan ha betydelige fordeler for barnets utvikling, spesielt når det gjelder å bygge tillit, lære ansvar og utvikle sunne mellommenneskelige ferdigheter. Kun 10% av ansatte i norske barnehager er menn, og tallene på menn i grunnskolen er også svært lave. Når vi taler om mangfold og likestilling, er det avgjørende å ikke glemme betydningen av å øke mangfoldet av kjønn i undervisningssektoren. Dette handler ikke bare om å oppfylle kvotekrav. Det handler i all hovedsak om å få farsfigurer og mannlige rollemodeller inn i barns oppvekst. I dag er det stort sett ‘kun’ kvinner barn møter når foreldrene er på arbeid.

Det mye som peker på at Norge bør øke antall menn i barnehage- og grunnskole-sektoren. KrF tror samtidig at en økt vektlegging på lek i barneskolen og redusert skjermtid er viktig. Mer lek gir en unik mulighet for relasjonsbygging blant elevene, i tillegg er det slik at barn gjennom lek utvikler språk, emosjonell intelligens, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter. Redusert skjermtid gir rom for økt oppmerksomhet på hverandre og bidrar til bedre kommunikasjon, samtidig som barna får oppleve å bli sett og høre til, som er en bidragsyter inn mot barns trivsel, læring og psykisk velvære. Det er tydelig at den yngre garde har blitt ofre for en dårlig barnehage og utdanningspolitikk, hvor tilretteleggingen for deres behov, og utvikling ikke har blitt prioritert og tilrettelagt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal