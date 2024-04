Når en følger litt med i media, finner en fort at disse viktige begrepene i alt for stor grad er håndtert slurvete og i enkelte tilfeller skikkelig dumt.

Også blant våre politikere på forskjellige nivå, avdekkes saker som går på ærligheten og troverdigheten løs. Eksempler på at det blant partitopper, stortingspolitikere og medlemmer i den norske regjering finnes tilfeller som blant vanlige folk ville bli kalt for å bli tatt med buksa nede, er trist. Det bidrar sterkt til at den tilliten som politikerne er så avhengig av, forsvinner.

I 2025 skal det norske folk velge representanter til et nytt Storting. I den kommende valgkamp vet vi som har levd en tid, at folket i rikt monn gjennom debatter, direkte kontakt med de politiske partier, leserinnlegg m.m, bli fortalt om alt det flotte som skal skje hvis deres parti kommer i posisjon etter valget. Jeg tror at mange av oss som har vært med og møtt folket før valg, har hatt øyeblikk der vi etter å ha fått folkets tillit, har følt dårlig samvittighet for at vi lot oss lede til å love ting i valgkampen vi ikke kunne holde etter valget. Det er ikke like lett for alle å se velgerne i øynene den dagen vi ikke finner muligheter til å innfri det vi har lovet.

Folk har lett for å glemme blir det sagt. I flere anledninger får en inntrykk av at enkelte har lett for å glemme, i alle fall blant enkelte fremtredende politikere. Det er ofte slik at når media konfronterer politikere med det de har sagt eller ment tidligere, får svaret at de ikke husker, men husk; Ikke alle glemmer det de har fått løfte om.

Blant mange eksempel på urent trav blant fremtredende politikere som ikke glemmes så lett, er Høyre-leder Erna Solbergs klare budskap før valget 2023 om at i alle kommuner som Høyre fikk ordføreren etter valget, skulle skatter og avgifter ikke økes.

Som innbygger i Molde kommune med Høyre-ordfører, har jeg som de fleste andre av kommunens innbyggere, betalt skatter og avgifter for første termin 2024. Jeg kan ikke se at Erna Solbergs løfter er innfridd og mitt spørsmål blir da; Angrer Erna Solberg på det hun lovet meg og alle andre innbyggere i kommuner som fikk Høyre-ordfører?

Mellvin Steinsvoll

