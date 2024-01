«I de kommunene der Høyre får ordfører vil tiden hvor politikerne økte dine regninger for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi.».

Fasiten er at Høyre har økt de kommunale avgiftene mer enn prisveksten i minst 42 kommuner. Flere kommuner har opplevd satsøkninger på minst 20 prosent.

Istedenfor at Erna innrømmer bløffen sender hun ut sin kommunalpolitiske talsperson, som igjen forsøker å springe fra Ernas valgløfte.

I Senterpartiet har vi lovet å gjøre det vi kan for å bedre familieøkonomien under dyrtiden som preger store deler av verden.

Fra 1. august er maksimalprisen for barnehageplass redusert med 1655 kroner sammenlignet med hva den var under Erna Solberg. I 189 distriktskommuner blir reduksjonen på 2165 kroner. I Nord-Troms og Finnmark har vi gjort barnehage gratis.

SFO har blitt gratis 12 timer i uken for 1- og 2-klassinger. Fra 1. august gjelder det samme for 3-klassinger.

Under forrige regjering var det ferjeopprør langs kysten vår. Høyre viste ikke vilje til å satse på kysten. Det har Senterpartiet.

Derfor har vi halvert fergeprisene sammenlignet med 1. januar 2021 og gjort ferga gratis til og fra øysamfunn uten veiforbindelse. Det er viktig for hele Norge at det bor folk langs den verdifulle kysten vår.

Fra 1. april halverer vi maksimalprisen på FOT-rutene. Det direkte virkemiddelet vi har for å redusere prisen på en rekke flyvninger til og fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Når vi i 2021 lanserte tiltaket om halverte flypriser på disse rutene var i opposisjon. Høyre sa da at det ikke var dekning for å gjennomføre tiltaket. Nå er Senterpartiet i posisjon og gjennomfører det.

Å gjøre det rimeligere å ferdes over hele landet styrker mulighetene for bosetting og næringsutvikling.

Derfor har vi sørget for at bilavgiftene er på det laveste nivået de har vært siden før 2013.

Vi har sørget for at formueskatten er redusert for næringseiendom utenfor de største byene og for gamle oppdrettskonsesjoner.

Vi har styrket systemet med differensierte arbeidsgiveravgift.

Folk med lave og middels inntekter har fått redusert skatt. Bare folk med millioninntekter får moderate økninger i inntektsskatten i 2024. At de av oss med høye inntekter bidrar etter evne er en god norsk modell.

Den enorme prisveksten som har rammet det meste av verden etter koronapandemien har vært og er knallhard for mange.

Derfor fører vi en ansvarlig økonomisk politikk og kutter i priser vi har direkte politisk styring over. Slik skal folk få mulighet til å utvikle sine liv og lokalsamfunn over hele Norge.

Den ansvarlige økonomiske politikken ser ut til å virke, da prisveksten avtar.

De to siste årene har det blitt skapt 130 000 nye jobber. 9 av 10 av dem i privat sektor.

Næringslivets investeringsnivå i fastlandsøkonomien vår har aldri vært høyere og arbeidsledigheten er rekordlav.

Det er imponerende godt jobbet av næringslivet vårt, og viser at Høyre har et svakt grunnlag for svartmalingen sin.

Høyres svartmaling og stempling av direkte sitat fra Erna Solberg som usant vitner om et parti som sliter med å stå for og å levere på egne valgløfter.

Da er det enklere for Høyre å forsøke å tåkelegge den politiske debatten.

Vi i Senterpartiet leverer heller på politikken vår. For det er viktig for hele Norge.

Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet

