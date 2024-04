Jeg lastet ned appen HelsaMi på mobilen, som beskrives som «innbyggernes digitale inngang til helse- og omsorgstjenester, tilgjengelig via app eller nettleser. Den nye innbyggerportalen åpner opp en rekke nye muligheter for befolkningen i Midt-Norge».

Nedlasting, installering, og innlogging via BankID går greit, og appen hentet inn både navn og riktig adresse! Først gikk jeg inn på hovedmenyen og fant «Oversikt over helseopplysninger» hvor jeg fikk valget mellom «Allergier, Vaksinasjoner og Helseproblemer» og klikket alle etter tur.

Jeg hadde ingen registrerte allergier heldigvis, men litt skuffende heller ingen registrerte vaksinasjoner, selv om jeg som andre hadde tatt mange Covid-vaksiner de siste årene og influensavaksine i høst. Jeg klikket så på «Helseproblemer» for å sjekke hvordan det stod til, men der fikk jeg bare tilbud om å dele helsemål med mitt «helsefaglige team». Eksempler på helsemål jeg kunne notere var å «passe på at jeg tok legemidlene hver dag» eller «leke med barnebarnet». Jeg lurte så på hvem mitt «Helsefaglige team» var, og klikket på menyen, men der var det «ingen medlemmer å vise» dessverre.

Jeg gikk så videre til menyen «Helsefremmende tiltak» men fikk litt nedslående vite at «Det er ingen aktuelle tilbud om forebyggende tiltak for deg». Jeg kunne imidlertid legge inn et lite personlig notat og «Legen din ser ikke hva du skriver her», men droppet dette siden nyttårsløftene om mer trening allerede var brutt.

Jeg klikket så videre på «Bestille time» for å sjekke ut hvordan dette gjøres, og får valgene «Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse» og «Alle alternativer», som videre ga valget mellom «Helsestasjon» hvor jeg kunne bestille time på «Røros helsestasjon for ungdom» som ikke var så aktuelt for meg, og «Smittevern og vaksinasjon» som hadde flere gode tilbud om vaksiner hvis jeg skulle på ferie i fjerne strøk, og det var tilbud om «Tuberkuloseundersøkelse» som heller ikke var så aktuelt. Men om jeg var i Trondheim kunne jeg få Covid vaksine også. Litt overraskende var det at en ikke kunne bestille time hos fastlegen, men det er ikke noe problem for meg siden det går greit med en enkel tekstmelding nå for tida.

Konklusjonen etter mye klikking rundt omkring var at «HelsaMi» inneholdt ingen informasjon fra mine tidligere journaler, eller noe som har noen som helst nytte for meg eller som helsepersonell kunne bruke i en akuttsituasjon. Leger jeg har snakket med sier at det heller ikke er noen planer om maskinell overføring av data fra andre journalsystemer, og at det er opp til evt. nye behandlere å legge inn det de finner for godt hvis jeg skulle få behandling ett eller annet sted. Det er mulig alt dette skyldes at Epic/Helseplattformen AS ikke har kommet så langt ennå, og at mer innhold skal komme etter hvert, men å lansere en app som er tom for innhold og oppleves som bare tullball og virker svært uprofesjonelt for å si det mildt. «HelsaMi» er nå avinstallert!

Helseplattformen og drømmen om «en pasient – en journal» ser ut til å bli mer et mareritt enn drøm. Fra de som allerede har tatt systemet i bruk meldes det om utallige feil og mangler, at det er tungvint og lite intuitivt, og det rapporteres om at pasientsikkerhet og personvern er satt veldig på strekk. Å bruke milliarder av helsevesenets trange budsjetter på et system som gjør helsevesenet og arbeidsmiljøet dårligere må vel være rene galskapen? Argumentet om at en må innføre Helseplattformen for de det vil koste for mye å stoppe det er også lite logisk. Dette kan sammenlignes at selskapet som fikk kontrakt på å bygge ny veg opp Romsdalen begynte å bygge en smal og hullete veg med mange trafikkfarlige strekninger, men siden staten hadde inngått en veldig dyr kontrakt så måtte de bare få fortsette og vi måtte bare akseptere å få en dårligere veg enn vi hadde. Dette ville selvfølgelig aldri skje, men for Helseplattformen ser det ut som alt er mulig.

Vi får håpe at styret i HelseMidt snart tar til vettet eller den nye helseministeren griper inn og stopper galskapen. Og at de ansvarlige for denne skandalen får en tidlig pensjon.

Tore Kristiansen, Jendem

