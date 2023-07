Innsparingene som ble borte

Sektor for helse og omsorg har i flere 10-år slitt med budsjettsprekker. Millionbeløp er i løpet av de siste to kommunestyreperiodene gått med til konsulenthjelp og til lønn til ansatte i sektoren som har brukt mye av sin arbeidstid til å bistå konsulenter i jakten på nye måter å spare kommunen for utgifter.