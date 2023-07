Næringsfora motstandere av fiskerinæring?

I Romsdals Budstikke tirsdag 27.06 kunne man lese at Næringsforaene i Molde, Hustadvika og Aukra, ber Olje- og energidepartementet gi åpning for en videre prosess med konsekvensutredning av Wind Catching AS sitt planlagte testanlegg for havvind ved Buagrunnen.