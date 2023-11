Da representantene for Helse og omsorgsdepartementet og KS ikke var fysisk til stede, men opptrådte på skjerm, blei det ingen paneldebatt, og heller ikke mulig å stille spørsmål som kunne ha belyst problem ved gjennomføring av reformen hvis den skal omfatte alle eldre.

Fra departementet blei det presisert at det er ei samfunnsreform om bruk av våre samla resurser, - forebygging og samarbeid. Et aldersvennlig samfunn. Eldreboligprogram, - flere aldersvennlige boliger. Planlegging av egen alderdom, også boligmessig, i tide. Alt dette er jo bra og nødvendig og burde være folkeopplysningstema.

Ett punkt var: Trygghet for brukere og støtte for pårørende. Det handla om den nye heimetjenesten, uten at innholdet blei forklart nærmere. Aktivitetstilbud, helseteknologiordninger og heldøgnsomsorgsplasser. Dette siste var det nærmeste en kom det som vil være den største utfordringa for at reformen skal omfatte alle.

Begrepet eldreomsorg blir ikke brukt, og heller ikke begrepet medisinsk eldreomsorg som Staten alltid har unngått. Staten har snakka om bolig for heldøgns omsorg, uten å skille mellom sjukeheim og omsorgsbolig, og har aldri vært opptatt av sjukeheimsfunksjon i behandling, rehabilitering og avlastning av omsorgspersoner, noe som er nødvendig for at også personer med funksjonssvikt kan få mulighet til å fortsette å bu heime.

Jeg ville stilt dette spørsmålet til Helse og omsorgsdepartementet: Hvilket syn har Staten på sjukeheimskapasitet og funksjon, og den betydning det har for dynamikken i ei samla eldreomsorg, og for gjennomføring av reformen? Jeg ville sannsynligvis ikke fått noe tilfredsstillende svar på spørsmålet. Det er ikke de friske og funksjonsdyktige som er utfordringa for å gjennomføre reformen. De fleste i denne gruppa vil kunne ordne opp sjøl med tilrettelegging og rådgivning.

Så lenge Staten ikke innser at nok sjukeheimsplasser er nøkkelen til at også eldre med sjukdom og funksjonssvikt kan få bu heime så lenge som mulig, er reformen til liten trygghet for slike brukere, og lite støtte for pårørende.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal