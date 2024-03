Jeg var full av entusiasme og motivasjon for å bidra til en verdig og profesjonell omsorg for pasientene og helsesektoren, men også en stor bekymring for tilstanden i kommunen vår og rekruttering av nye sykepleiere og helsepersonell.

Den gang svarte kommunalsjefen, Tanja Thalén med ett leserinnlegg hvor hun skrev «jeg blir lei meg når jeg leser innlegget til Valgermo Forren, da jeg ikke kjenner meg igjen i beskrivelsen». Vel, mitt spørsmål er; kjenner du deg igjen nå?

I dag står vi overfor en trist og alvorlig realitet i Molde kommune. Politikerne har bedt om gjenåpning av senger på Glomstua omsorgssenter, men kommunalsjefen, Tanja Thalén, sliter med å oppfylle denne forespørselen på grunn av manglende rekruttering av nødvendig personell. Dette er et alvorlig problem som ikke bare påvirker pasientene, men også de ansatte som allerede jobber under krevende forhold og bekymrede pårørende.

Det er vanskelig å ikke føle seg skuffet når vi ser slike utfordringer i kommunen vår. For ett år siden uttrykte jeg min stolthet og glede over å være en del av dette yrket. Men nå, når jeg leser om kommunens kamp for å fylle stillinger og opprettholde en tilfredsstillende standard på omsorgstjenestene, begynner jeg å tvile. Kan vi virkelig være stolte av helsevesenet vårt når pasienter ikke får den omsorgen de fortjener på grunn av mangel på personale?

Tanja Thalén, kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune, svarte på tidligere bekymringer ved å forsikre om at kommunen arbeider for å sikre gode tjenester for innbyggerne. Men nå, når vi ser at utfordringene fortsatt eksisterer og tiltakene som settes i verk ikke er tilstrekkelige, er det på tide å handle.

Det er på tide å gå fra ord til handling. Vi trenger ikke bare løfter, men konkrete tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning og ressurser i omsorgssektoren. Det er på tide å lytte til de ansatte, pasientene og pårørende, og sammen finne løsninger som gir verdighet og kvalitet i omsorgen.

Vi må samarbeide på tvers av politiske skillelinjer og se på hvordan vi kan tiltrekke og beholde kvalifisert personell i omsorgssektoren og utdanner fler. Vi må investere i opplæring, støtte og anerkjennelse av de som allerede jobber hardt for å sikre at våre eldre og syke får den omsorgen de fortjener.

La oss bruke dagens utfordringer som en vekkerklokke. La oss handle nå, slik at vi kan bygge et omsorgssystem vi alle kan være stolte av. La oss ikke lenger akseptere halvveis løsninger, men strebe etter det beste for våre innbyggere. Det er på tide å handle, det er på tide å gi omsorgen tilbake til omsorgssektoren.

