En slik grensejustering har solid støtte blant Midsunds befolkning. Ønsket om å la Midsund bli del av Aukra kommune, har også basis i et overveldende politisk ja fra Aukra kommune.

Grensejusteringer mellom kommuner er tydelig forankret i norsk politisk praksis. De senere årene har det blitt vedtatt flere grensejusteringer mellom kommuner.

Tidligere har en folkeavstemming i gamle Midsund kommune avklart at tre firedeler av dem som avga stemme foretrakk å bli en del av Aukra kommune.

Selv om en grensejustering av dette formatet i siste instans tas av sentral beslutningsmyndighet og Statsforvalter innstiller til departementet, vil utarbeiding av en sak om grensejustering og en folkeavstemming i gamle Midsund kommune om å overføre Midsund til Aukra kommune, kunne være et incitament som avstedkommer de berørte innbyggernes standpunkt i saken per nå.

Rødt Molde ser det som et minimum av demokratisk praksis og sinnelag at flertallet av velgerne i gamle Midsund kommune blir hørt. Å avvise et sterkt ønske fra lokalbefolkninga vitner om arroganse og autoritært politisk lederskap. I et demokratisk samfunn må viktige beslutninger være forankret i folkestyret. Det er et grunnleggende politisk prinsipp å få anledning til å fremme folkevilja.

Rødt Molde vil, dersom det er ønskelig fra Midsunds befolkning, sterkt støtte opp om en ny folkeavstemming i gamle Midsund kommune om å overføre Midsund til Aukra kommune.

Kommunestyregruppa i Molde Rødt

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal