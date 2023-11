Det er flere årsaker til disse tallene. Kvinner og menn rammes av ulike kreftformer som kan gi ulike utfall. Menn har tradisjonelt vært mer utsatt for risikofaktorer som tobakk, alkohol og kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. Men én av kjønnsforskjellene bekymrer oss særlig. Vi ser at sykdommen ofte har kommet lenger hos menn før den oppdages.

Oppdages seinere

Det kan bety at menn reagerer seinere på faresignaler fra kroppen, og også oppsøker lege senere enn kvinner. Dermed har menn gjennomgående større sykdomsbelastning, og større risiko for død.

Føflekker som endrer seg, uvant avføringsmønster, unormal trøtthet eller redusert matlyst – vi hører fra både mannlige kreftpasienter og legene deres at menn ikke synes det er så lett å søke hjelp for disse symptomene. Mange menn venter gjerne i det lengste i håp om at det skal gå over av seg selv.

Bli kjent med faresignalene

For å nå ut til flere menn har vi i Kreftforeningen laget en egen mannekreftportal: På kreftforeningen.no/menn finner du oversikt over hvilke faresignaler du skal reagere på.

Her kan du gjøre deg kjent med hvilke symptomer du skal ta på alvor, og når du bør søke hjelp. Oppdager du kreft tidlig, slipper du ofte unna med mindre omfattende behandling og har større muligheter for å bli kreftfri.

Hovedregelen er enkel: Menn, gjør noe med det. Har det ikke gått over av seg selv i løpet av tre uker, bør du gå til legen!

