Utsikten fra Gamle Vardehytte var utsøkt. Utsikten fra Varden er like vakker i dag. Folk valfarter dit opp året rundt – på beina. Mange foretrekker å traske oppover, selv om det nå om dagen er fullt mulig å ta seg til Varden på ski. Men det er noen over 75 som kvier seg for å sette utfor med ski på returen. Da er det så trygt bare å bruke beina. Kanskje er det pigger under skoa, kanskje har en brodder.

Men når en skriver slike innlegg må det vel være ett eller annet problem? Ja, det er det, men det er egentlig bare ei lita utfordring som ligger bak. Vi som bor i byen har fått den fantastiske nye Storlihytta. Der er det åpent flere dager i uka. Versågo’ – stig på! Her er det varmt og godt inne, og gode sitteplasser ute. DNT har gitt byen ei storslagen gave. Ferske vafler med tilbehør serveres av frivillige med røde forklær. Varm og kald drikke. Toaletter. Fyr i ovnen. Ren luksus – for ung og eldre.

Men hva er problemet? Jo, når det faller masse nysnø blir stien opp så smal. Kan du ikke skrive litt om dette? sa en av de frivillige arbeiderne fra Storlihyttas venner sist onsdag. Hva er budskapet ditt? spør jeg, og setter på lydopptakeren på mobilen:

«Jeg ønsker at Molde kommune kjører opp gå-spor fra Grua til Storlihytta og Varden. Veldig mange folk benytter seg av denne stien. Og så har vi Storlihytta som folk liker å besøke. Når det bare er oppgåtte spor, blir det for smalt. Da blir det så travelt for de eldre som sliter med balansen. De som bruker gå-staver får ekstra problemer. Og når en møter noen, må man ut i dypsnøen.

Husk at på Storlihytta er det 90-åringer blant de «faste gjestene». Dersom vi skal holde folk ute av sykehjemmene – og hjelpeapparatet ellers – så må de få gå litt i motbakker og få opp pulsen!»

Ja, da er utfordringa presentert. Flere jobber for god folkehelse i kommunen vår. Noen kan fange opp dette og sette det i system. Dette krever svært så lite penger, men det må litt smart tenkning til. En beltegående firhjuling, eller lignende, som en sikkert har tilgang på, må frekventere strekningen Grua - Vardestua ved snøfall. Lage en «såle», og så vedlikeholde litt av og til. Dette trenger ikke å utgjøre mer enn ett dagsverk for hele vinteren. Resultatet blir at enda flere eldre får glede av en vinter-tur til Storlihytta og Varden.

Hilsen mann over 70 – med en gryende ubalanse

