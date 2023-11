Jeg beundrer "jern Erna" som har stått i denne stormen fra pressen i mange uker.

Det er ikke måte på spekulasjoner om alle forhold hun er blitt utsatt for i denne tiden. Hun har vært i utallige intervju fra alle kanter hvor alle vil "ta henne" for noe som har skjedd. Hun har innrømmet sine "feil" og hva hun burde gjort annerledes.

Jeg er glad for at Høyre har stått på hennes side og latt henne selv få vurdere denne saken og nå selv ta sin egen avgjørelse. Hun er fullstendig klar over at hun har mistet tillit og det er krevende. Også her har hun en utrolig tro og vilje om at det ikke skal hindre henne å stå på videre i politikken. Jeg synes det forteller om en leder som tar sine egne valg og ikke lar pressen eller motparten ta knekken på henne. Jeg skjønner at mange sikkert er uenige med meg og det er helt ok, politisk ståsted har sikkert påvirkning standpunkt.

Det dette gjelder for meg er å få frem er at hennes og partiets vurderinger ikke lar norsk presse bestemme utfallet i denne saken

