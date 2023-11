Sjøfronten har blitt veldig flott og et løft for Molde sentrum og byens innbyggere og gjester. Vi representerer båtfolket i Molde og tar oss friheten med å komme med forslag til forbedring. Dagens situasjon for småbåter er ikke god nedenfor torget. Bryggene er høye og ubeskyttet for bølger fra vind og forbipasserende båter. Trebryggene er også vanskelig å fortøye til, særlig på fjære sjø. På fjære sjø er det vertikale høye leidere som må forseres for å komme opp på land. Ikke godt tilrettelagt for eldre og folk med handikap.

I Molde er flytebrygger det beste for småbåter. Forskjellen på flo og fjære er stor. Honnørbrygga som er lagt ut, ser ut til å være tilpasset kun skyssbåten til Hjertøya. Flytebrygga er relativ høy og kledd med svarte bildekk. Småbåteiere ønsker ikke å få svarte merker på sine båter.

Så til forslaget som vi båtfolk ønsker oss. Det er å legge ut flytebrygger ut fra vestre torgpiren, i retning øst. Som vår enkle skisse viser. Dette vil gjøre at området mellom pirene, nedenfor torget, blir skjermet for bølger fra forbipasserende båter og vind. Landgang blir fra Vestre torgpiren. Og gjerne et par kraftige utriggere som på Reknes.

Det vil bidra til mer båtliv og aktivitet i sentrum med å tilrettelegge med flytebrygger som vi skisserer. Ok det er jo formålet med sjøfronten. Korttidsfortøyning bør være gratis. I dag er det samme priser i sentrum som det er på Reknes. Under Jazzfestivalen er det fullt på Reknes og vårt forslag vil gi plass til langt flere besøkende båter.

Håper Molde kommune og Molde Sentrumsforening, sammen med havnevesenet kan i fellesskap legge en plan på hvordan dette kan realiseres innen noen år.

Forslaget sendes til Molde kommune, Romsdals Budstikke, sentrumsforening og næringsforening.

Moldeholmenes Velforening

v/styret.

