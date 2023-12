Silver Seafood AS er i dag en mellomstor fiskeindustribedrift med hovedanlegg på Otrøya i gamle Midsund kommune. Herfra sender vi levende sjøkreps til mange av verdens kontinenter, og ved årsslutt av 2023 kommer vi til å ha sendt om lag 100 tonn levende sjøkreps totalt for året.

Helt siden Torghatten og MS Harøy skulle ta over sambandet Dryna-Brattvåg, har vi i Midsund vært skeptisk til drift av ruten. Vi varslet politikerne tidlig at fergen som skulle drifte var og er for liten – og at den ikke er egnet. Dette viser seg å ha stemt 100 prosent med våre spådommer. Biler får ikke plass og står igjen på kaia. Gang på gang innstilt ferge på grunn av en liten kuling eller tekniske problemer.

Eksportavdeling i Silver Seafood sender som nevnt tonnevis av levende sjøkreps til USA, Kina, Asia og Europa – mange av kundene er lokalisert på andre siden av jorda. Når vi ser på saken i et større perspektiv, er det ganske utrolig at den største utfordringer vi har i den daglige driften vår faktisk er fergesambandet Dryna-Brattvåg. I tillegg har selskapet en grossistavdeling som daglig leverer varer til hele horeca-markedet i Møre og Romsdal. Vi er med andre ord helt avhengige av at fergen opererer som den skal.

«Det er dårlig vær, går fergen i morgen? Må vi ta en tidligere ferge på grunn av eventuelle kapasitetsproblemer? Må bilene stå igjen etter å ha levert varer i Ålesund? Hvor mye overtid må vi betale våre ansatte?» Etter at Torghatten tok over ruten går vi alltid med en vond magefølelse. Oddsene er alt for høye for at det plutselig blir problemer med MS Harøy, en ferge fra 1979. Disse tankene hadde vi aldri da Fjord1 hadde ansvar for sambandet.

Det er ikke bare vår bedrift, våre ansatte og våre kunder som blir berørte av dette. Vi har tre fiskeindustribedrifter i gamle Midsund kommune som må ha råstoff til og fra anleggene sine, elektrikere som pendler, dagpendlere som har jobb eller skolegang i Brattvåg og omegn, samt mange flere som blir berørt.

Vi som prøver å drive og skape noe ute på denne øyen føler oss sviktet av politikerne, og begynner nå å bli lei.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal