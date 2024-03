Av erfaring vet vi at det er ulike grunner til at elever velger å gå på Hustadvika vgs. Disse årsakene kan være alt fra at man ønsker å gå på skolen nærmest der de bor, har venner på skolen eller kanskje ønsker et mindre og tryggere miljø.

For de elevene som ønsker å gå studiespesialisering ved Hustadvika, vil det være veldig synd å ta fra dem denne muligheten ved å legge ned linjen. Mange av de som valgte å gå på Hustadvika valgte denne skolen fordi den ikke er så stor. Vi opplevde at en mindre skole gjorde det enklere å ha et tett miljø med resten av elevene på skolen, og ikke minst lærerne, og for mange oppleves også en mindre skole rett og slett tryggere. Vi som gikk der, erfarte tett oppfølging fra lærerne og fikk gode muligheter til å skape gode relasjoner til de ansatte. Vi hadde begge anledning til å gå studiespesialisering et annet sted, men valgte ST ved Hustadvika VGS fordi det var skolen nærmest oss og vi hadde hørt mye positivt om skolen fra tidligere elever.

Vi har gjennom de tre årene vi gikk på Hustadvika også møtt flere som opprinnelig ønsket å gå denne linjen i Molde, men ettersom ST på Molde VGS var veldig ettertraktet, var snittet så høyt at ikke alle kom seg inn. Men nå ser man også at tallene er synkende på Molde VGS, noe som ikke er et godt tegn. Så istedenfor å legge ned i Hustadvika bør fylkeskommunen heller se på hvordan man skal gjøre linjen mer attraktiv for søkerne i årene fremover. Ved å legge ned mener vi at fylkeskommunen gir et signal om at studiespesialisering ikke er en retning som lenger er verdt å satse på for søkerne.

Det har de siste årene vært stort søkelys på yrkesfaglige linjer, noe som er svært positivt og nødvendig! Samtidig er det også viktig å fortsette å gi muligheter for de som ikke vet hvilken retning de vil gå, og derfor ønsker å gå studiespesialiserende for å få et fleksibelt utgangspunkt for veien videre. Ved å legge ned både YSK og ST vil Hustadvika VGS bli en ren yrkesfaglig skole. Dette vil være synd for mangfoldet på skolen, med tanke både på elever og lærere. I fremtiden vil det være stort behov både for de som ønsker en yrkesfaglig retning og de som vil ta høyere utdanning. Ja, takk begge deler også i tiden fremover, sier vi!

En nedleggelse av linjer vil selvfølgelig ikke bare ha en negativ konsekvens for elevene, men også lærerne. Gjennom flere år har Hustadvika VGS opparbeidet seg kompetente lærere og et bra fagmiljø. Ved en eventuell nedleggelse, vil flere miste jobbene sine og skolen miste viktige ressurser som i flere år har bidratt til lærerikt studiemiljø. Dette vil være et tap for potensielt fremtidige elever, og for oss tidligere elver vil det være trist å se de måtte gå.

Elise Kristiansen Rånes og Erlend Amundsen Lindseth

