Få timer etter invasjonen, fikk Rotary i Norge en anmodning fra «Lviv International Rotary Club» om vi kunne hjelpe, og i løpet av få uker var medisinsk utstyr, nødhjelp, mat, klær og annet etterspurt utstyr underveis. Og før jul i 2022 sendte Rotary i Norge mer enn 500 strømaggregater til sykehus, sykehjem, skoler og barnehager. Rotary har også bidratt til leveranser av ambulanser, brann- og varebiler.

Akutt-klinikker

Det neste hjelpeprosjektet er mobile akutt-klinikker og det siste året har Rotary levert 39 slike klinikker til bruk nær fronten i Ukraina, hvorav 10 er fullfinansiert av Rotarianere i Norge.

De bygges på tilhengere (i Ukraina) og hengeren har strømaggregat og utstyres for akuttkirurgi og livredning. Den har bl.a. behandlingsbord for kirurgiske inngrep, hjertestarter, tannlegestol for akutte lidelser i munnhulen, samt generell førstehjelp. Klinikken kan trekkes av en vanlig personbil og brukes der behovene til enhver tid er størst. De bemannes døgnet rundt, og vi vet at det også vil være stort behov for dem også etter at krigshandlingene en gang tar slutt.

Musikk som våpen

Hver klinikk koster ferdig utstyrt ca. 450.000 kroner og for å samle inn midler til enda flere organiserer Rotary at orkesteret «Dzvinha» fra Lviv kan reise på turné i Sør-Norge.

Strengeinstrumentet Banduren er unikt for Ukraina og et viktig symbol i selvstendighetskampen, fordi Sovjet-regimet forbød instrumentet og forfulgte de som brukte det.

Bli med!

10. april vil orkesteret besøke Molde og ha konsert i Molde domkirke. Orkesteret vil gi oss folkemusikk fra Ukraina, klassiske stykker, men også verk av vår egen Edvard Grieg.

Vi ønsker å bygge en kulturell bro mellom våre to folk, og inntektene fra konsertene skal gå til å finansiere enda flere akuttklinikker.

Også vår kamp

Vi må aldri glemme at Ukrainas kamp for frihet også er vår kamp for fred og demokrati. Derfor stiller vi opp for Ukraina i denne skjebnetiden. Vi håper at alle som kan, finner veien til konserten!

