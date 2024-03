Vi har et grunnleggende problem med hvordan vi omtaler hverandre og spredningen av konspirasjoner som ikke har grunnlag i reelle erfaringer. Det er i hvert fall min erfaring som politiker og innbygger i Midsund.

Det er klart vi var vant med et noe annet system da vi var Midsund Kommune. Kommunehuset var et steinkast unna sentrum og var det noe man lurte på, så var det gjerne rask behandling enn i et større administrativt system. Men Midsund kunne ikke lenger forsvarlig stå alene, og det opplever jeg at det var bred enighet om. Derfor ble vi slått sammen til Molde Kommune som har tatt både oss og Nesset inn til en ny storkommune.

Siden den gang har jeg opplevd at det er en del fiendtligheter til politikere og administrasjon i Molde, som ofte er uberettiget. Vi har et problem med å dyrke polarisering og en «isfront» mellom de gamle kommunegrensene, som hindrer at den nye kommunen skal blomstre. Vi i de gamle kommunene må tenke over hva vi sier, og om det er begrunnet i sterke følelser eller reelle erfaringer og fakta.

Jeg ble selv nylig folkevalgt i Molde Kommune. Jeg synes at mitt perspektiv fra innenfor Rådhusets fire vegger også er viktig. I budsjettdebatten i høst så skjønte jeg veldig fort at det å utforme budsjett i en kommune med begrensede midler og folk til bemanning ikke er så veldig festlig. For å prioritere noe i budsjettet, må man prioritere ned noe. Dette er veldig vanskelige beslutninger.

Og la meg være helt tydelig her: det er ingen som syns at kutt er spesielt gøy. I motsetning til det mange tror, så sitter ikke politikere og gnir seg i hendene og gleder seg over å måtte kutte i viktige tjenester. Det faller oss tungt om brystet, men noen steder må man kutte for å prioritere opp noe annet. Man blir ofte satt i en umulig spagat. Dette er ekstremt vanskelige beslutninger som vi må ta hver gang vi fatter et vedtak. Vi gjør vårt beste for å sikre forsvarlig og ansvarsfull drift av kommunen vår, men det vil alltid være noen som blir skuffet og steder som uheldigvis blir kuttet i selv om vi ønsker noe annet. Det er dessverre uunngåelig.

Det er viktig at alle innbyggerne våre vet at politikerne og administrasjonen vil alle sitt beste. Det er ingen som ønsker at utkantene av kommunen skal bli glemt, eller at ansatte i offentlig sektor skal ha en alt for hektisk og stressende hverdag, eller at tilbudene skal bli for dårlige. Vi må holde oss for gode til å spre slike faktaløse konspirasjoner, og noen ganger løgner, som øker polariseringen og forhindrer en harmonisering av kommunen. Etter min opplevelse så er det gjort en god jobb med å slå sammen kommunen og prøve å få til et best mulig resultat.

Jeg ønsker meg at flere fra hele kommunen, inkludert Midsund, engasjerer seg i lokalpolitikken i Molde Kommune. Da skjønner man fort at politikernes beslutninger er vanskelige og tøffe, og at det går inn på oss å ta tunge beslutninger som man vet har store konsekvenser for innbyggernes liv og arbeidshverdag. Som politikere må vi og skal vi sette oss i skoene til personene som vedtakene og forslagene våre berører. Men, folk som ikke er politikere må også sette seg i politikerne sine sko før de sprer hat og forakt. Da skjønner man fort at det ikke er så lett som man tror, og at ikke alle politikere er «brødhoder».

Politikere er tross alt vanlige folk, vanlige innbyggere som har valgt å ta på seg en rolle som representant for folket.

Vi må huske på dette før vi sprer påstander som ikke er konstruktive, og i verste fall ikke sanne. Vi gjør alle, tross alt, det beste vi kan med det vi har.

