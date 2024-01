Venner er der for deg, støtter deg, hjelper deg og bryr seg om deg. Det er akkurat derfor det er kjempeviktig. Mange som ikke har venner kan bli ensomme, selv om de har familie de er med hver dag. Å være på skolen kan også være kjedelig og trist hvis du ikke har noen venner. Kanskje du har venner på nettet? Mange syns at det er lettere å få seg venner på internett enn i virkeligheten. Så, om du har venner på nettet, på skolen, på en sport eller en nabo. Så er de veldig viktige. Og de hjelper deg mye mere enn du tror. Mange liker å dra til byen eller finne på noe med vennene sine.

Når man går på ungdomsskolen så er venner veldig viktig å ha. Man trenger venner spesielt da, siden mange syns at ungdomstiden er tøff og slitsom, så kanskje du trenger de aller mest da? Mange blir stressa og er sliten og lei av skole og spesielt på ungdomskolen, så å ha venner er en veldig positiv og bra ting. Og de kan hjelpe deg igjennom skoletiden. Så klart så kan de fortsatt være vanskelig, men kanskje kan det være mye bedre også. Det er også mange som blir mobba eller erta for å ikke være populær, ikke ha de rette klærne eller på grunn av andre ting. Så, jeg skjønner at det kan være kjempevanskelig og tøft å stå i, så det er en av grunnene til at vi har venner. Siden de kan hjelpe deg om du trenger det, og de er der for deg da du har det vanskelig. Kanskje du ikke har mere enn to venner? Så, det er ikke om å gjøre å ha flest. Så lenge du har minst en god venn du kan stole på, så er du veldig heldig.

Så, derfor er venner ett veldig viktig og bra tema å snakke om. Det å ha venner er noe av det mest verdifulle du kan ha. Detter er ett veldig stort tema, så derfor tar jeg dette opp.

