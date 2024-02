31. januar fulgte jeg med på spørretimen i Stortinget. Der var det spørsmål til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Olaug Bollestad, Erna Solberg og Abid Raja stilte gode spørsmål vedr forslag til ny barnehagelov som hadde høringsfrist 1. februar.

Jeg greidde ikke å oppfatte at de fikk svar på sine spørsmål. Kunnskapsministeren sa gjentatte ganger at de er opptatt av å øke kvaliteten i barnehagene, derfor foreslår de endringer selv om foreldrene er fornøyd slik barnehagene drives i dag. Regjeringen ønsker et mer fremtidsrettet regelverk, sa kunnskapsministeren og var også svært opptatt å fortelle hvor viktig det vil være å få mer lokal styring. «Det er kommunene som kjenner behovet til sine innbyggere best», ble det sagt. «Kjenner politikerne bedre hva som er best for familiene enn foreldrene? Statsråden vil nå overføre valget fra foreldrene til kommunepolitikerne. Det store barnehageforliket for 20 år siden førte til større valgfrihet, større fleksibilitet og mangfold, det vil nå regjeringen gjøre store endringer på. De private barnehagene overstyres. Om forslaget blir vedtatt, vil det føre det til uforutsigbarhet, mere byråkrati og dårlig økonomi for de private barnehagene. De kommunale barnehagene vil vokse på bekostning av de ideelle, private. Jeg kaller forslaget en tragedie.

Sitat Erna: «Statsråden må leve under en litt forvirring nå».

Nå tildeles barnehagene tilskudd pr. barn, men det nye forslaget vil ikke det. Kommunene kan velge hva de vil legge vekt på. «Vi ønsker mer nøkterne tilskudd», sier kunnskapsministeren. Nessa Nordtun mener det bevilges for mye penger til de private barnehagene. Det skal nå stilles strengere krav. Det skal for eksempel ikke kjøpes inn dyre firmabiler og hytter til de ansatte. Hvilken ideell barnehage gjør det? De ideelle barnehagene lar evt. overskudd gå tilbake til barnehagen.

I dag er bemanningen lik, og det må det fortsatt være. Vi har nasjonale bemannings- og pedagognormer. Det kan ikke være opp til kommunene å fastsette disse normene. Da vil barnehagene styres av ulike normer fra kommune til kommune, og det blir uforutsigbart å drive barnehage. Kvaliteten blir i alle fall ikke styrket slik kommuneøkonomien er i dag.

Det er viktig å si at Ingen får drive barnehage uten godkjenning av fagavdelingen i kommunene. Private rapporterer hvert år gjennom BASIL og PBL (for de som er medlemmer) og kommunene kan når som helst foreta tilsyn. Men det er tydelig at sittende regjering arbeider bevisst for å ta kvelertak på de private barnehagene. Det er en foreldrerett å velge barnehage for sine barn, og da kan en ikke gjøre det vanskelig og mer krevende. Blir de private barnehagene nedlagt, mister foreldrene valgmuligheten.

Vi trenger ei ny regjering som ønsker at private og kommunale barnehager skal være likestilt slik at foreldrene fortsatt kan velge barnehage til sine barn.

