En skikkelig gladnyhet dette! All ros til de involverte parter som lanserer denne idéen. Håper dette kommer i orden.

Planor har alltid fremstått som en seriøs aktør og Fabrikkvegenområdet vil helt sikkert få seg en skikkelig ansiktsløftning. Dette området er nå i de beste hender.

Når det gjelder Retiroområdet er jeg litt mer i tvil. Potensialet for området er enormt. Spørsmålet er egentlig om Molde kommune har vilje, og ikke minst evne, til å ta på seg den store oppgaven det vil bli med å utvikle og vedlikeholde Retiroparken til en skikkelig bypark. For det bør det bli. En botanisk hage til glede og inspirasjon for barn, skoleungdommer, voksne og eldre – og rullestolbrukere.

Kristiansund har sin «Vanndamman» – vi kan ærlig talt få til noe bedre enn det. En enorm rosepark (sett Svein Haukebø på saken) og eksotiske trær, busker og blomster vil trives bedre her enn de gjør litt lenger nord, og lenger sør også for den saks skyld.

Som en kuriositet kan nevnes at Molde har verdens nordligstvoksende Barlind, så vekstgrunnlaget er så absolutt til stede.

Ved anleggelsen av en slik park er det viktig å tenke minst en generasjon fremover. For at trærne skal bli store og flotte (Spisslønn, Eik, Bøk, Morbær) må de plantes nå.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal