MOLDE: Det er litt vemodig at mandagsavisa blir borte, det skal jeg vedgå. Jeg er glad i papiraviser. For meg er det noe eget ved å lese en godt redigert papiravis som er lik for alle. Uten algoritmer og tegn som blinker. Perfekt ved siden av en kaffekopp på frokostbordet eller i stua seinere på dagen. En avis som er satt sammen for at jeg som leser skal få med meg det viktigste som har skjedd.

Jevnlig har jeg fått spørsmål om hvor lenge vi i Romsdals Budstikke skal gi ut nyheter på papir.

«Lenge», har jeg pleid å svare.

Det tror jeg fortsatt, men de siste årene har tanken om å redusere frekvens på papiravisa kommet mer og mer. Utover høsten ble det på nytt aktualisert, og like før jul ble avgjørelsen tatt. Mandag 5. februar blir første mandag uten papirutgave. Årsaken er at vi vil satse enda mer digitalt. Opptrapping er allerede i gang.

Redaktører har til alle tider vært opptatt av at så mange som mulig skal lese avisa. Slik sett er et mediehus på konstant leting etter vekst. Gjennom årene har vi brukt ulike grep for å lykkes med dette. I perioder var det en tung satsing på papiravisa. Den ble seksjonert opp, og riksavisene lagde tjukke magasin og faste bilag. Vi har gjort det i Budstikka også, og det er en viktig årsak til at vi har den sterke posisjonen som vi har i dag. Tidlig på 2000-tallet kom de første tegnene på at dette ikke var nok. Veksten stoppet opp, og avisene falt i opplag.

For snart ti år siden begynte vi med digitale abonnement. Det tok litt tid før det løsnet. De siste åtte årene har vi hatt vekst i opplaget, og vi gjør det bra sammenlignet med mange andre mediehus. Nesten alle de nye abonnentene er digitale. For over 9500 abonnenter er ikke avisa et produkt som kommer i postkassa seks dager i uka. Det er en tjeneste som holder dem oppdatert til alle døgnets tider, sju dager i uka. Til sammenligning viser våre beregninger at det kun er 2000 abonnenter som bare forholder seg til papiravisa. I midten er en større gruppe som trives med begge deler,.

Under forberedelsene til denne kommentaren gikk jeg tilbake i våre arkiver og sjekket noen førstesider. Vi har hatt noen fine mandagsaviser. Spekket med innhold fra helga som var, og med jubelbilder eller nyhetshendelser på fronten. Viking Sky-forliset er et eksempel. Molde Fotballklubbs første seriegull et annet. Det er klart det ville vært rart å ikke ha mandagsavis på disse dagene. Men i 2024 er det slik at mange av våre lesere allerede har lest, sett og fulgt med på dette digitalt før papiravisa ligger der. Målet med endringen vi nå gjør er å skaffe oss selv handlingsrom til å gjøre denne jobben enda bedre.

1 / 8 Mandagssider: Noen av våre mest kjente førstesider er lagd på søndag kveld. Viking Sky, Molde FK sitt første seriegull og triumfer for lokale festivaler og arrangement. Slik sett var det hyggelig at den siste mandagen har en slik sak på fronten. Ragnhild Mowinckels imponerende utfortriumf i Cortina.















Siden vi første gang begynte å tenke på å endre frekvens har det skjedd mye rundt oss. Naboene i Kristiansund har i dag papiravis kun to dager i uka. Posten varierer mellom å levere post tre og to ganger pr. uke. Det er viktig at alle innbyggere kan holde seg oppdatert, dersom de ønsker det. De som sier at ikke alle er på internett har rett, og en sterk lokalavis som Romsdals Budstikke bør også tenke på disse. Nettopp det er en av årsakene til at vi ikke går mer drastisk til verks. Jeg forstår at de som bare leser papiravis frykter at tilbudet deres skal bli noe svakere når mandagsavisa uteblir. Forhåpentligvis bruker de litt ekstra tid på tirsdagen når reportasjene fra helga kommer.

Denne helga har vi hatt en sterk nyhetsdekning. De fleste skrevne saker finner du i denne utgaven av papiravisa. Samtidig har Romsdals Budstikke hatt flere andre aktiviteter digitalt. Lørdag viste vi treningskamper med både herre- og damelaget til Molde FK. Samme dag hadde vi gjennom vårt samarbeid med VG videointervjuer med Ragnhild Mowinckel etter utfortriumfen i italienske Cortina. Bare i helga var det over 150 som tegnet digitalt abonnement på Romsdals Budstikke. Gjennom å styrke Romsdals Budstikke digitalt bygger vi ei framtid for et av Norges eldste mediehus. I 181 år har vi oppdatert innbyggerne i vår region.