Opplevelsen er forgjengelig. En forestilling skapes i nå-et, og oppstår og blir levende i møtet mellom publikum og aktørene på scenen. Ingen gjenfortelling bringer de samme øyeblikkene tilbake. Vi kan ikke fange latteren, gråten, tanken eller følelsen med ord. Kunsten fanges ikke med beskrivelser. Når vi forlater salen beholder vi en klang i sinnet og hjertet. Øyeblikk som blir evige.

Teatret Vårt er et lite teater i Norge. Vi er et lite teater i et lite fylke. Det kommer vi fortsatt til å være. Samtidig er vi et stort, lite teater. Vi strekker vi oss. Vi strekker oss langt. Dette kan ses i turnérutene våre rundt i hele fylket. Det kan måles i antall besøk og i bredden av ulike publikumsgrupper. Like fullt er det viktigste av alt at vi strekker oss for å lage de beste forestillingene. Et regionteater som vårt må strekke seg for å nå sine høye ambisjoner. Det beste teatret kan lages her i Møre og Romsdal.

På mange måter må vi arbeide som et «nasjonalteater» for vår region, ganske enkelt fordi vi er det eneste teaterhuset i distrikt vårt. Med en slik målestokk – «nasjonalteater» - følger forpliktelser og forventninger. De kan noen ganger kjennes som umulige krav som spriker i ulike retninger. Like fullt danner de viktige ledetråder. Vi bør vise et tverrsnitt av hva som beveger seg i teaterkunsten i dag; vi bør spille ny norsk dramatikk og klassikere tolket i vår tid. Det skaper bevegelse fremover og holder forankringen bakover. I bunn ligger de gode historiene som teatret alltid har brukt som utgangspunkt. Teatret Vårt skal jobbe med tekster og tematikk som vil si noe til oss som lever i dag.

Dernest kommer ansvaret vi har til regionen vår – til hele Møre og Romsdal. Det er et oppdrag som ikke bare handler om å reise mest mulig rundt i fylket eller trekke et stadig større publikum. Det er også et ansvar som har overskriften tilhørighet. Vi leter aktivt etter tematikk og historier fra området vårt. Samarbeid nordover og sørover i fylket er en viktig prioritet. Vi jobber på tvers av fogderi og veldig gjerne med kunstnere som har tilknytning til regionen. Arbeidet vårt skal være relevant for befolkningen i fylket. Teatret Vårt skal lage det spesifikke for Møre og Romsdal.

Så da står de igjen disse tre ledetrådene; kvalitet, gode historier og tilhørighet. Med disse stikkordene tolker vi mandatet vårt inn i 2024 og årene fremover. Gjennom arbeidet med å lage forestillinger som oppfyller disse ambisjonene oppstår og gjenoppstår begrunnelsen for å ha et regionteater i Møre og Romsdal.

Og over disse enkle, men store kravene ligger det viktigste av alt sammen: Vi må spille teater, lage forestillinger slik at det betyr noe for publikum. Det er det siste og viktigste kravet.

Jeg tror Teatret Vårt har kraft og mot til å løse disse oppgavene også fremover. På huset vårt har vi kunstnere og teaterarbeidere som er noen av de mest dedikerte og dyktigste i landet. Vi lover at vi skal levere godt og enda bedre teater til fylket vårt også de neste årene.

Selv om vi løfter blikket og ser 2024 ganske nært foran oss, så er det ved årsslutt også anledning til å se bakover. 2023 har vært et veldig fint teater-år.

Vi startet i januar med Hip Håp som spilte for et ungt og engasjert publikum. En forestilling utviklet på teatret som blandet hip hop med en nyskrevet fortelling fra i dag. Teaterrotta besøkte kulturhus og byene våre med en leken og interaktiv fortelling for de minste barna. I mars hadde vi urpremiere på Danse med skjebnen, et helt nytt musikkteater med Dance with a Strangers musikk som utgangspunkt. Denne produksjonen reiste til alle kulturhus i Møre og Romsdal med veldig gode tilbakemeldinger. Barselfeber er ny norsk dramatikk spunnet rundt ulike opplevelser ved å bli og være mor. Forestillingen spilte på samfunnshus i små og større lokalmiljø rundt om i hele fylket, og skapte god dialog med et fornøyd publikum. I juni spilte viUndervannsbyen på Romsdalsmuseet og Sunnmøre Museum – det ble en morsom og musikalsk familieforestilling for store og små. I andre enden av alderssegmentet hadde vi urpremiere på Til oss fra de eldste i oktober. En viktig forestilling om det å eldes som skal på turne i fylket våren 24. Tidligere på høsten hadde vi premiere på Villanden. Dette var en vellykket nytolkning av Ibsens klassiker som møtte publikum i et tett og omsluttende rom. Ved avdelingen i Ålesund lagde vi Sult og Et stykke for de levende i en døende verden.Sult ble en intens og direkte versjon av Hamsuns roman. En forestilling vi spilte både for skoleelever og ordinært publikum med svært godt besøk og flott respons. I november hadde vi nypremiere påJulekveld med Teskjekjerringa. 2023 ble fjerde og siste året for denne vellykkede familieforestillingen, og vi endte med ny publikumsrekord. Olav Hesthagen feirer jul avsluttet året med premiere i slutten av november. Denne forestillingen traff både det ordinære publikummet vårt og de som besøkte oss for teater og julebord. En vellykket kombinasjon av humor, musikk og mer ettertenksomme partier.

Vi har lagt bak oss et veldig rikt og allsidig program. Både når det gjelder innhold og tematikk, og ulik form og bruk av teaterspråket. Summen av alle forestillingene er et variert tilbud som har fått unge, voksne og eldre i teatret. Vi har spilt i alle deler av fylket og vi har hatt besøk av både vante teatergjengere og helt nytt publikum.

I tillegg til det ordinære programmet, har vi gjennomført en rekke prosjekt under overskriften TeaterNå. Teatret Vårt har et sterkt ønske om å nå ut til en større del av befolkningen i fylket. De tre siste årene har vi jobbet aktivt med at grupper som vanligvis ikke får ta del i profesjonelle kulturopplevelser får delta. Det ser vi gode virkninger av i dag. Vi har levert gratis teaterskole for voksenopplæringen og flyktningtjenesten og avholdt skrivekurs i Hustad fengsel. Forestillingene Teaterrotta, Til oss fra de eldste og Et stykke for de levende i en døende verden ble laget spesielt for nye publikumsgrupper. Vi har tilbudt tilrettelagte forestillinger for grupper med spesielle behov i alle de tre byene våre. TeaterNå har skapt møteplasser der flere innbyggere kan delta og få tilhørighet og åpnet for at mennesker som ikke kan delta i kulturtilbud, likevel har fått et tilbud. Prosjektet har gjort teater mer tilgjengelig i hele fylket

Teater tilbyr en annen verden enn virkeligheten utenfor. Sanne teaterforestillinger skaper felles opplevelser og samtidig svingninger i den enkeltes sinn. Teater er tilstedeværelse og fellesskap. Teater er nærvær. Og det er øyeblikkets kunst. Snart er 2023 bare tilbakelagte øyeblikk, men minnene bærer vi med oss sammen.

Nå ser vi fremover og inn i 2024. Et nytt år, og et nytt teater-år. Vi lover å dele nye opplevelser med dere. Neste år skal vi fortsette å utforske og utvide hva teater kan være i form, estetikk og spillestil, og i tematikk, innhold og historier. Vi skal lage de nye historiene, og de skal være unike for Møre og Romsdal. Enhver ny forestilling er en enestående opplevelse, en mulighet for felles utvikling som med teatrets magiske kraft kan vare lenger enn vi trodde. Sammen skal vi fange de øyeblikkene som varer evig.

God jul og godt nytt år!

