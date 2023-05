Livstruga landbruk!

Det finns statistikkar på det meste om landbruket. Det er eit stort fleirtal i folket for å beholde landbruketr og matproduksjonen. Når vi no er i ein krigssituasjon er det verdt å legge merke til at ein norsk militærleiar nyleg uttala at landbruket burde få ein del av forsvarsbudsjettet for å oppretthalde vår eigen matproduksjon og sjølvberging. Det som var festtale før er realiteten i dag