I et leserinnlegg i Sunnmørsposten uttrykker Oddbjørn Vatne stor skuffelse og bekymring over journalistenes manglende interesse og kunnskap om Nordøyvegens innvirkning på fylkeskommunens økonomi. Nordøyvegen er et gigantisk fergeavløsningsprosjekt på Sunnmøre i regi av fylkeskommunen, helt og holdent i Ålesund kommune inntil den nylige kommunedelingen.

Enda større bekymring er det grunn for å utvise angående tilsvarende manglende interesse og innsikt omkring fergeavløsningsprosjektene for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, med langt flere innbyggere enn på Nordøyene. Her vil fjordkryssingsdelen av Fergefri E39 Møreaksen gi fergefri fastlandsforbindelse i statens regi. Regningen må ellers dekkes av fylkeskommunen.

På tross av at det her ikke er noen som helst tvil om den store positive økonomiske effekten Møreaksen vil ha for fylkeskommunen, synes svært få journalister å være opptatt av dette. At enkelte lokalpolitikere vil stoppe prosjektet, og føre denne regningen over på fylkeskommunen, synes journalistene heller ikke å bry seg om. Det bør flere, inkludert Oddbjørn Vatne, være skuffet over.

Fylkeskommunen må derfor snarest utarbeide en plan B til Møreaksen. Det vil bli en kraftig vekker og øyeåpner for mange. Noen fogderipolitikere vil nok energisk forsøke å stoppe en slik øyeåpner også.

Det er i dag allerede flere gjennomførte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal. Noen politikere kjemper for å forsterke denne forskjellsbehandlingen og øke ulikhetene. Isteden trenger fylket samlende politikere som kan bygge broer mellom ulike interesser, bekjempe forskjellsbehandling og redusere ulikheter.

Folket ønsker å reise fergefritt, ikke bare til øyene på kysten av Sunnmøre og Nordmøre, men også til de folkerike øyene på kysten av Romsdal. Det er for sent å starte distriktspolitikk etter at distriktene er avfolket. Infrastruktur for samferdsel er ikke bare viktig for næringslivet, men også for landbruk, fiske, og ikke minst for beredskap og forsvar. Eksempelvis er veien mellom Nyhamna fra Gossen til Molde sett på som viktig samfunnskritisk infrastruktur.

Meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt over Romsdalsfjorden, noe journalistene faktisk synes å forsøke å tåkelegge. Det bør virkelig bekymre. Enkelte politikere skjuler seg bak denne tåkeleggingen, de vil stoppe den fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden.

Fergefri E39 Møreaksen gir fergefri fastlandsforbindelse til to store folkerike øyer i Romsdal. Møreaksen gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes. Og Møreaksen gir store økonomiske besparelser for fylkeskommunen. Mange ønsker seg alt dette. Men noen av de vil stoppe Møreaksen, den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Som fjerner tre fergesamband, flaskehalser stengt mer enn 85% av tiden, med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. Greinalaust!

