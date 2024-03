Ved å laste ned vår nye RIR Renovasjon-app, får en tilgang til QR-kode som bekrefter kundeforholdet til RIR. Alternativt kan man kjøpe et kundekort.

Det er stilt spørsmål om det er lov å innføre kundeidentifisering. Det følger av forurensningsloven at kommunene skal fastsette gebyr til økonomisk dekning for mottak av avfall med mer. Loven hjemler således ordninger som bidrar til å gjøre renovasjonsavgiften riktig, rettferdig og kontrollerbar.

Det er kommet innvendinger mot at ordningen er dyr og vanskelig. Det er alltid en balansegang mellom å innføre nye obligatoriske offentlige ordninger, og det en vil oppnå med endringen. Økt personskatt kan medføre mer svart arbeid. Økte tollavgifter kan føre til mer smugling. Urimelig høye kostnader og tungvinte ordninger ved avfallshåndtering, kan i ytterste konsekvens medføre avfall på avveie.

Noen få, ca. 1 %, foretrekker kundekort i stedet for app. Det koster kr. 125, siden tilvirkningen av dette ikke dekkes gjennom renovasjonsavgiften. Ny app lastes ned gratis. Bruken av QR-koden er ukomplisert, og betjeningen ved RIR gir veiledning.

Ordningen er påregnelig i et samfunn som i større grad blir digitalisert. Flere andre selskap som i Ålesund, har innført samme ordningen for flere år siden. RIR kan ikke se at kostnaden er urimelig høy, eller at ordningen med kundeidentifisering skulle tilsi fare for økt forsøpling.

RIR vil ikke lagre flere personopplysninger som følge av ordningen. Personvernet er ivaretatt i kvalitetssikrede systemer. Ordningen vil ikke etterlate mer spor enn det man legger igjen ved å bruke bankkort i en hvilken som helst butikk.

Gjennom renovasjonsgebyret spleiser husstandene på kostnadene ved avfallshåndtering. Bruk av kundeidentifisering vil sikre at de som leverer avfall har betalt renovasjonsavgift. Spleiselaget blir med denne ordningen mer rettferdig, renovasjonsavgiften holdes lavere, bemanningen blir bedre og åpningstidene kan forlenges.

