Økte kostnader har gjort det ekstra krevende å få overskudd i distriktsbutikkene, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop til Nationen. Denne utviklingen er trist for alle som blir rammet av butikknedleggelse og mange kjemper for å få tilbake butikken, som er en av bygdas viktigste møteplasser. Det er særlig markedssegmentet med de høyeste utsalgsprisene som er mest utsatt.

Grunnen til dette er at Coop har en prispolitikk der de minste butikkene har mye høyrere priser enn de store butikkene på de mest folkerike steder. Utviklingen viser at dette gjør at markedsbutikkene på grunn av sine høye priser helt naturlig mister marked og konkuransekraft. Det ser slik ut for at Coop helt bevisst driver denne prispolitikken for å kvitte seg med disse, som de kaller for de ulønnsomme utkantbutikkene.

Dette kan ikke lenger få passere det må stoppes før Coop får lagt ned enda flere distriktsbutikker. Prismyndigheten burde gripe inn og stoppe denne prisforskjellen som Coop driver innenfor sine forskjellige segmenter. Det er også en falitterklæring, at størrelsen på omsetningen avgjør hvilken pris varen skal ha. For en landsomfattende kjede med nærmere 30 prosent markedsandel må det være uproblematisk å samordne distribusjonen, uten at de med minst omsetning blir straffet slik som Coop driver i dag.

Det var ikke de folkerike byene, men på bygdene, at samvirkelagene la grunnlaget for dagens Coop organisasjon. Det må derfor stilles et spørsmål ved om dagens organisasjonsformen med regioninndeling koster for mye og ødelegger for distriktsbutikkene sitt framtidige liv.

Coop må snarest innføre og praktisere samme pris på en vare i alle sine segmenter. Det vil erstatte dagens prising i markedsbutikkene, som fra dag en vil bli konkurransedyktige. Jeg våger den påstand at omsetningen ikke bare vil doble seg, men mangedoble seg den dagen Coop slutter med markedssegmentet som etter min mening både er ublu og ulovlige prispolitikk. Konkurransemessig er det også taperen i markedet. Det vet alle som har det minste peiling på marked og markedsmekanismer.

Gjennom en rekke avisinnlegg de siste 10 årene har jeg prøvd å forklare dette problemet, men har ikke fått noe gehør fra Coop. Det betyr at de ikke tar imot slike velmente råd fra medlemmene. Jeg har kontaktet Coop direkte og fått avslag på tilbud om å stille i hovedstyret og belyse problemene, som Coop har skapt for distriktsbutikkene og som det dessverre ikke synes å være noen vilje i administrasjonen til å forbedre,

Ingen organisasjon er sterkere enn det svakeste ledd. Det er markedssegmentet i distriktene, som det ser ut for at Coop har bestet seg for å kvitte seg med. Resultatet kan lett bli at de som mister butikken sin blir så forarget at de ikke leter etter nærmeste prixbutikk, men i stedet velger en annen butikkjede i ren forargelse!

Mitt velmente råd til Coop er at de snarest mulig, gjerne i morgen, griper fornuften an og innfører den samme pris for den samme varen i alle sine segmenter. Da vil den også samtidig spare på distribusjon, lagerhold og mange overflødige flygeblad. Dersom ikke Coop forstår at dette med for høye priser i markedssegmentet er veien mot stupet i markedet. må en bruke sterkere «lut» og få undersøkt med prismyndighetene om slik prisforskjell mellom butikker i samme kjede, er lovlig. Den er i alle fall for dum til å vinne markedsandel med. Hensikten med dette må være å ha like priser. Da skapes det samtidig forventninger om levende butikker i hele Distrikts-Norge i framtiden. Alt annet vil være Coopkjeden uverdig!

Kolbjørn Gaustad

Som bor i et utsatt markedssegment

