Idretten er en arena for inkludering, fellesskap og samhold, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn eller legning.

Molde Basketballklubb har siden 2019 jobbet for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i gratis aktiviteter. Gjennom en rekke inkluderingsprosjekter legger vi tilrette slik ingen skal oppleve at økonomi er en barriere for deltakelse. Molde Basketballklubb har de siste 5 årene bidratt til å bygge opp den systematiske samfunnsmodellen.

Med nedskjæringer i skolen er modellen nå under stort press. Det kommer flere som ikke har råd, flere som trenger hjelp. Vi som samfunn har et ansvar for å sørge til at disse barn bli ivaretatt.

Vi gjør mye bra, mye som ikke blir sett i hverdagen. Idretten har et ansvar, men ikke alene.

