Barnehagene blei starta opp av grunderkvinnfolk over heile landet og var private i starten. Etter at lovfesta rett til barnehage blei innført har sektoren utvikla seg enormt.

Molde SV foreslo i formannskapet følgende som berre fekk SV sinne stemmar:

Molde kommune ser gjerne at regjeringa skritt for skritt gjør barnehagene billigere og til slutt gratis. Her kan en godt følge modellen og utviklinga i SFO der en har tenkt på de mest sårbare barna, og at de også skal få tilgang til SFO, gjennom å få tilgang til SFO noen timer og at gratisprinsippet sakte men sikkert siger inn i tilbudet.

For å gjøre barnehagene tilgjengelig for flest mulig bør lov og forskrift stimulere til at barnehageopptaket i den enkelte kommune gjøres fortløpende.

Det er et viktig prinsipp at foreldrebetalingen som finnes fullt og helt går til barna og driften av barnehagen, slik at det for velferdsprofitører blir umulig å ta ut fortjeneste i form av husleie eller på anna måte hindre at foreldrenes penger går til barna.

Barnehageloven bør og ta inn over seg de sterke signaler fra forskere, fagfolk og foreldre om at 6-åringene bør få komme tilbake til barnehagen.

Bjørn Jacobsen Kommunestyrerepresentant SV

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

