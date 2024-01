De barna som må bo utenfor hjemmet, ikke bare trenger, men er helt avhengig av at samfunnet stiller opp. Som samfunn må vi derfor legge til rette for at kloke, kunnskapsrike og trygge mennesker velger å ha sin jobb i barnevernet.

Det å gi nødvendig og riktig hjelp, det å sørge for barns beste er noe av det vanskeligste en kan ha som oppgave i vårt samfunn. Samtidig er det slik at mediene sjelden eller aldri – naturlig nok - forteller om barnevernets «solskinnshistorier». Heldigvis vet vi at det er mange av dem.

Som samfunn kan vi bare bli bedre på å utvikle gode oppvekstmiljøer, å sørge for at barn får tidlig hjelp når det trengs, å sørge for at flere vil ta på seg rollen som fosterhjem, og å utvikle gode tilbud i institusjoner, når det må til. De langt fleste tiltaka dreier seg om hjelpetiltak, og de færreste er tvangstiltak.

I året som kommer vil det bli tatt flere nye steg i arbeidet, for å forsikre oss om at vi stadig utvikler et bedre tilbud til de barna som trenger det mest, og at vi har et rettssikkert barnevern. Et flertall på stortinget sluttet seg nå til betydelig økte bevilgninger for neste år. Det er klokt, for det koster både menneskelig og økonomisk å ikke lykkes med vern av barn.

Det jobbes nå med forbedringer og en «kvalitetsreform». Kloke fagfolk har bidratt med sin kunnskap, slik at vi nå har fått et solid grunnlag. Ansatte må få faglig påfyll, fosterforeldres situasjon skal forbedres, og institusjonstilbudet trenger omorganisering og tilpasning til barns beste. Slik skal vi også sikre at barn utsettes for færre flyttinger. Også helsetilbudet skal forbedres, og innsatsen rundt de sårbare barn og unge i skolen.

Utfordringer og mangler til tross, er vi opptatt av å forsikre både barn, unge, familier som sliter ekstra, og ikke minst ansatte i barnevernet om at det også i 2024 skal tas nye grep for et bedre barnevern. Og, at vi trenger erfaringene de har i den jobben som skal gjøres. Sammen vil vi jobbe for et godt barnevern, og et barnevern som også inngir tillit og trygghet.

