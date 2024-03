Gjengangeren er at til høyere opp man kommer i systemet, jo mer positiv er ordlyden. På politisk nivå på toppen, råder det en naivitet man skal lete lenge etter. Fagpersonenes stemme blåser bort i vinden. Er det virkelig ikke en eneste en av disse som bestemmer som har vært pasient eller pårørende til pasienter som nå sliter i dette systemet?

Flere kommuner er i gang med innføringen. Det samme gjelder her. Jo lenger vekk man er fra den daglige bruken, og ikke minst brukere, jo mer positive er de til Helseplattformen. Spør man de som faktisk er på gulvet og bruker den, vil man få et helt annet bilde. Derfor spørres ikke disse. Og om de blir spurt, har de fått klar beskjed om at de skal forholde seg lojale til systemet og det som nå har blitt bestemt. Kritiske røster anses som surgmaga kritikk fra personer som ikke vet sitt eget beste, men som nok vil forstå det etterhvert.

Jeg ønsker å fortelle litt om min erfaring fra Helseplattformen som pasient.

Jeg ble i 2020 brått alvorlig syk, og ble etter hvert pasient ved Rikshospitalet. Jeg har en veldig komplisert og sjelden sykdom som gjør at jeg må forholde meg til flere sykehus samtidig, og også ulike Helseforetak.

Som pasient ved Rikshospitalet fikk jeg innføring i appen HelseNorge. Appen er enkel og grei og bruke. Lite arkfaner og lett og oversiktlig å finne frem. Var jeg innlagt ved Riksen og hadde hatt en samtale med en lege eller sykepleier, fikk jeg nesten sporenstreks en oppsummering på HelseNorge som jeg kunne gå inn og lese selv. Blodprøver, brev, innkallinger, henvisninger osv var lett å selv holde oversikt over. Ved henvisninger kunne jeg se disse, og jeg kunne til og med sende klage på både behandling og avslag på behandling med et tastetrykk i HelseNorge-appen. Jeg opplevde at pasientsikkerheten ble godt ivaretatt på alle nivå.

Etterhvert ble jeg nødt til å forholde meg til St.Olavs som mitt «lokale» sykehus. St.Olav er et stort Universitetssykehus med masse gode folk og god kompetanse, og det er enklere for meg å reise dit kontra Oslo. Som pasient ved St.Olavs må jeg dessverre forholde meg til Helseplattformen og appen HelsaMi. Da forsvant all informasjon til meg som pasient. Får jeg en innkalling til en time ved St.Olavs gjennom HelsaMi, får jeg nesten uten unntak ikke til å logge meg inn så jeg får lese den. Jeg får ingen mulighet til å lese hva som kommer ut av undersøkelser, labresultatene kommer ikke inn i appen., epikriser ved utskrivelse er laget, men jeg som bruker/pasient får ikke lest dem. De kommer heldigvis i posten, men det kan fort ta to/tre uker før man har det i postkassa. Jeg bruker ofte minst 5 minutter bare for å logge meg inn, da man blir kastet ut ved innlogging. Men nå har jeg egentlig sluttet å logge meg inn, da det ikke ligger noe nyttig informasjon der. Jeg får beskjed om at nye dokumenter ligger der, men jeg har innsett at Posten Norge er mer effektiv korrespondanse.

Etter å ha vært pasient ved St.Olavs siden innføringen av Helseplattformen, føles det derfor helt aldeles surrealistisk at det i det hele tatt kan tenkes på i innføre det samme i resten av HelseMidt. Jeg opplever personale her som nesten har gitt opp, eller er på vei til å gi opp, da de føler de tråkker i myr. Dette er personer i hvite eller grønne frakker som er genuint interessert i å ivareta sine pasienter best mulig. Disse opplever i dag at deres kompetanse på hva som er best for pasientene overprøves. Av personer uten helsefaglig kompetanse. De er bekymret for liv og helse. Og med god grunn.

For å bruke en enkel og lettfattelig analogi, kan man tenke seg feks drift av en gruve. Gruven har vært driftet i mange år, og den kompetansen man har på gruvedrift kommer fra «gutta på golvet». Så skal et nytt opplegg innføres. Gutta skal nå digitalt registrere alt de bruker av verktøy, utstyr, arbeidsmåter, tid brukt på ut inn osv. Det som skal registreres er gjerne irrelevant for dem. Antall hakk med hakka eller en lang beskrivelse av hvorfor de valgte akkurat den hakka gjør vel ikke driften mer effektiv? Men de gjør som de får beskjed om. For over de 30 personene med hakker i gruva, sitter det nå 300 konsulenter som mener de kan gjøre jobben deres mer effektiv. Uten å noen gang ha satt sin fot i en gruve. Forstå det den som kan.

De aller fleste av pasientene i HelseMidt er ut-og inn pasienter. De får fikset et problem og er ute igjen når problemet er løst. Disse vil nok ikke oppleve Helseplattformen like utfordrende som oss som må forholde oss til mange ulike avdelinger, sykehus og instanser. Jo mer komplisert sykdom, jo større blir utfordringene med å samle tråder. Når trådene da blir til knuter fordi de havner i et rett og slett forferdelig dårlig datasystem, sier det seg selv at jobben med å løse knuter kan bli omfattende og utmattende for alle involverte. Pasientsikkerhet kan man skyte en hvit pil etter. Man kan ikke klage på dokumenter man ikke får se.

For min egen del anser jeg meg selv for å ha middels god digital kompetanse. Hvordan dette kronglete og uoversiktlige systemet må oppleves for de med dårlig eller lav digital kompetanse i tillegg, tør jeg ikke tenke på.

Det er overhodet ikke noen tvil om at pasientsikkerheten for pasientene som må forholde seg til Helseplattformen er i fritt fall.

Jeg avslutter innlegget mitt med en bønn til de som kan gjøre noe med det. Stopp innføringen av Helseplattformen nå!! Når nesten hele resten av landet kan bruke HelseNorge, som allerede ligger klart til bruk, må det kunne gå an for HelseMidt å snu og svelge alle kamelene de nå drar på. Over 5 milliarder er brukt så langt. Samtidig har vi pasienter i HelseMidt som ikke får livsviktige medisiner pga kostnader. Er det slik vi vil at samfunnet vårt skal styres? Er det slik vi ønsker å forvalte menneskeliv og skjebner i 2024?

